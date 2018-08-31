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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۱۵

در قم ؛

کتاب «خصائص امام امیرالمومنین (ع)» رونمایی شد

کتاب «خصائص امام امیرالمومنین (ع)» رونمایی شد

کتاب «خصائص امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام» طی مراسمی با حضور معاونان آستان مقدس کریمه اهل‌بیت(س) در قم رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از ترجمه کتاب «خصائص امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام» در سالن حضرت خدیجه سلام‌الله علیها کتابخانه حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین فلاحی، معاون فرهنگی، هادی محمودنژاد،  معاون اجرایی و حجت‌الاسلام اسماعیل محمدی کرمانشاهی، مدیر کتابخانه و موزه آستان مقدس کریمه اهل‌بیت(س) به همراه جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و دانشجویان و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی حضور داشتند.

کتاب «خصائص امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام» نوشته احمد بن شعیب نسائی الشافعی صاحب یکی از شش کتاب صحیح برادران اهل سنت است که ترجمه آن به همت محمدحسن شجاعی‌فرد انجام شده است.

شجاعی‌فرد طی سخنانی درباره این کتاب گفت: در این کتاب فقط در مورد امام علی علیه السلام ۱۹۰ حدیث در ۴۵ بخش از راویان معتبر نقل شده؛ مهم‌ترین نکات این کتاب مقایسه حضرت علی علیه‌السلام با خلفاست.

کد مطلب 4389915

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