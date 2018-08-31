به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی گفت : در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ستادی تشکیل شده است که بنگاههای دارای مشکل به شکل شناسنامهای و ریز بررسی میشود تادر اشتغالی که سالها برای آن زحمت کشیدهاند و به آن علاقه دارند؛ روی پای خود بایستند.
وی اضافه کرد: هر کارگری که صبح بر سر کار خود حاضر میشود علاقمند به پیشرفت و تولید در کشور خود و مایل به تداوم این شرایط است و بیکاری یک نیرو در محیط کاری خود علاوه بر آسیبهای اقتصادی، آسیبهای روحی و روانی برای افراد به وجود میآورد که به مراتب بیشتر از بعد لطمههای اقتصادی آن است.
محسنی بندپی گفت : بنابراین یکی از سیاستهای دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در کنار برنامههای اشتغال پایدار که در سال ۹۷ با اشتغال شامل فراگیر، روستایی، طرح کارورزی، کارآموزی دنبال میشود، شکلگیری اشتغالهای پایدار را نیز دنبال کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود : حمایت از بنگاههای نیازمند تامین مواد اولیه به موقع و در شرایط خاص و رفع موانع کسب و کار در دستور کار است.
وی تاکید کرد : در حال حاضر با افزایش قیمتها در جامعه روبرو هستیم که با بسته سیاست حمایت اجتماعی دولت به صورت جدی پیگیری میشود که با معاونت رفاه پیگیر آن هستیم.
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