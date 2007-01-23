"دختران رؤیایی" در هشت رشته نامزد اسکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم های "بابل" به کارگردانی الخاندرو گونزالز ایناریتو در هفت رشته و "هزارتوی پن" گی یرمو دل تورو و "ملکه" استفن فریرز در شش مورد نامزد اسکار شدند. تریلر "مردگان" مارتین اسکورسیزی و "الماس خونین" ادوارد زوئیک هم هر یک در پنج رشته نامزد شده اند.



فهرست کامل نامزدهای هفتاد و نهمین دوره جوایز اسکار به این شرح است:

بهترین فیلم:

"بابل"، "مردگان"، "لیتل میس سانشاین"، "نامه‌هایی از ایوو جیما" و "ملکه"

بهترین کارگردان:

کلینت ایستوود ـ "نامه هایی از ایوو جیما"، استفن فریرز ـ "ملکه"، الخاندرو گونزالز ایناریتو ـ "بابل"، مارتین اسکورسیزی ـ ‌"مردگان" و پل گرینگرس ـ‌ "یونایتد 93"

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی:

"بابل" ـ گی یرمو آریاگا، "نامه هایی از ایوو جیما" ـ آیریس یاماشیتا و پل هاگیس،‌ "لیتل میس سانشاین" ـ مایکل آرنت، "هزارتوی پن" ـ گی یرمو دل تورو و "ملکه" ـ پیتر مورگان

بهترین فیلمنامه اقتباسی:

"بورات" ـ ساشا بارون کوهن، آنتونی هاینز، پیتر بینهام، دان میزر و تاد فیلیپس، "بچه‌های مردان" ـ دیوید آراتا، آلفونسو کوارون، مارک فرگوس، تیموتی سکستن و هاک آستبی، "مردگان" ـ ویلیام موناهان، "بچه‌های کوچک" ـ تاد فیلد و تام پروتا و "یادداشت‌هایی بر یک رسوایی" ـ پاتریک ماربر

بهترین بازیگر مرد:

لئوناردو دی کاپریو ـ "الماس خونین"، رایان گاسلینگ ـ‌ "نیمه نلسن"، پیتر اوتول ـ "ونوس"، ویل اسمیت ـ "در جستجوی خوشبختی" و فورست ویتکر ـ "آخرین پادشاه اسکاتلند"

بهترین بازیگر زن:

پنه لوپه کروز ـ "بازگشت"، جودی دنچ ـ "یادداشت‌هایی بر یک رسوایی"، هلن میرن ـ "ملکه"، مریل استریپ ـ "شیطان پردا می‌پوشد" و کیت وینسلت ـ "بچه های کوچک"

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل:

آلن آرکین ـ "لیتل میس سانشاین"، جکی ارل هیلی ـ "بچه‌های کوچک"، جیمون هونسو ـ "الماس خونین"، ادی مرفی ـ "دختران رویایی" و مارک والبرگ ـ "مردگان"

بهترین بازیگر زن نقش مکمل:

آدریانا بارازا ـ "بابل"، کیت بلانشت "یادداشت‌هایی بر یک رسوایی"، آبیگیل برسلین ـ "لیتل میس سانشاین"، جنیفر هادسن ـ "دختران رویایی" و رینکو کیکوچی ـ‌ "بابل"

بهترین فیلم انیمیشن:

"خودروها" ـ جان لسه تر و جو رنفت، "خوش قدم" ـ جرج میلر و "خانه هیولا" ـ گیل کنان

بهترین طراحی صحنه:

"دختران رویایی"، "شبان خوب"، "هزارتوی پن"، "دزدان دریای کارائیب: سینه مرد مرده" و "پرستیژ"

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان:

"بعد از عروسی" ـ دانمارک، "روزهای افتخار" ـ‌ الجزایر، "زندگی دیگران" ـ آلمان و "هزارتوی پن" ـ مکزیک

بهترین فیلمبرداری:

ویلموش زیگموند ـ "کوکب سیاه"، امانوئل لوبسکی ـ "بچه‌های مردان"، دیک پوپ ـ "شعبده باز"، گی‌یرمو ناوارو ـ "هزارتوی پن" و والی فایستر ـ "پرستیژ"

بهترین جلوه‌های بصری:

"دزدان دریای کارائیب: سینه مرد مرده"، "پوزیدون" و "بازگشت سوپرمن"

بهترین طراحی لباس:

"نفرین گل طلایی"، "شیطان پرادا می‌پوشد"، "دختران رؤیایی، "ماری آنتوانت" و "ملکه"

بهترین مستند بلند:

"ما را از شیطان رها کن" ـ امی برگ و فرانک دانرل، "یک حقیقت تلخ" ـ دیویس گاگنهایم، "عراق تجزیه‌شده" ـ جیمز لانگلی، "اردوگاه عیسی" ـ هیدی اوینگ و ریچر گریدی و "کشور من، کشور من" ـ لورا پویتراس و جوسلین گلاتزر

بهترین تدوین:

"بابل"، "الماس خونین"، "بچه‌های مردان"، "مردگان" و "یونایتد 93"

بهترین صداگذاری:

"آپوکالیپتو"، "الماس خونین"، "دختران رؤیایی"، "پرچم های پدران ما" و "دزدان دریای کارائیب:سینه مرد مرده"

بهترین تدوین صدا:

"آپوکالیپتو"، "الماس خونین"، "پرچم‌های پدران ما"، "نامه‌هایی از ایوو جیما" و "دزدان دریای کارائیب:سینه مرد مرده"

بهترین موسیقی:

"بابل" ـ گوستاوو سانتائولایا، "آلمانی خوب" ـ‌ تامس نیومن، "یادداشت‌هایی بر یک رسوایی ـ فیلیپ گلس، "هزارتوی پن" ـ خاویر ناوارته و "ملکه" ـ الکساندر دسپلت

بهترین ترانه:

"باید از خواب بلند شوم" از فیلم "یک حقیقت ناخوشایند"، "گوش کن" از فیلم "دختران رویایی"، "حتماً دوستت دارم" از فیلم "دختران رویایی"، "شهر ما" از فیلم "خودروها" و "صبر" از فیلم "دختران رویایی"

بهترین چهره پردازی:

"آپوکالیپتو"، "کلیک" و "هزارتوی پن"