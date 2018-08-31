علت خشک شدن چشمه علی به سرعت بررسی می شود

حسن خلیل آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به سرعت یک تیم کارشناسی برای بررسی علت خشک شدن مجدد « چشمه علی» به محل اعزام خواهد شد.

رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران گفت: هنوز علت خشک شدن چشمه علی را نمی دانیم، اما به سرعت دلیل این امر را خواهیم دانست و اطلاع رسانی در این زمینه صورت می گیرد.

رییس شورای اسلامی شهرستان ری از تشکیل کمیته ای در شورای شهر تهران برای پیگیری این موضوع خبر داد و افزود: در صورتی که خشک شدن چشمه علی صحت داشته باشد، باید به طور جدی به آن پرداخته شود.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر، هر دو حوضچه اول آب چشمه علی به طور کامل خشک است.

گفتنی است، آب در حوضچه دوم این چشمه از ۱۵ تیرماه تا حدی جاری شده بود.