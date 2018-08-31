به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری در برنامه شب‌های فیروزه‌ای که در سرای سعدالسلطنه برگزار شد اظهار کرد: امروز افسردگی بیماری چهارم جهان است که اگر همینطور پیش برود پیش‌بینی شده در ۲۵ سال آینده به دومین بیماری خطرناک دنیا تبدیل شود.

وی افزود: مردم ایران نیز از بیماری افسردگی مصون نیستند و مسوولان مربوطه باید در کاهش و پیشگیری این بیماری اقدامات لازم را انجام دهند.

شهردار قزوین بیان کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط در شهرها یکی از مهمترین وظایف امروز مسوولان فرهنگی و شهری است تا شهری شاداب و شهروندانی پر نشاط و فعال داشته باشیم.

این مسئول افزود: مجموعه مدیریت شهری اعتقاد دارد که نگاه به شهر فقط توجه به کالبد جسم و جان نیست بلکه روح شهرها باید زنده و پویا باشد.

صفری اظهار کرد: هفته فرهنگی قزوین بهانه‌ای شد تا با اجرای برنامه‌های متنوع در نقاط مختلف شهر قزوین، نشاط و شادابی شهروندان قزوینی ارتقا یابد و شهر شادابی داشته باشیم.

شهردار قزوین بیان کرد: قزوین با معرفی جاذبه‌های گردشگری و تنوع قومیت‌ها می‌تواند به مقصد گردشگری تبدیل شود و هدف از برگزاری جشنواره‌های مختلف فرهنگی نیز در همین راستاست.

وی گفت: مجموعه مدیریت شهری جشنواره‌های فرهنگی مختلفی در طی سال برگزار می‌کند تا ظرفیت‌های بی‌نظیر قزوین به هم‌وطنان عزیزمان شناسانده شود.

صفری افزود: شهرداری قزوین در سال‌های آینده بنا دارد تا جشنواره‌های فرهنگی را در شهرهای دیگر و حتی کشورهای خارج از ایران برگزار کند تا موفق به جذب توریست و اقتصاد پایدار شهر با تقویت صنعت گردشگری شود.

شهردار قزوین اظهار کرد: اگر صنعت گردشگری تقویت شود و اقتصاد شهرها بر مبنای گردشگری شکل بگیرد علاوه بر افزایش نشاط و شادابی شهر، مشکلات بسیاری همانند بیکاری و اقتصادی در شهرها برطرف می‌شود.

این مسئول افزود: شهرداری در تحقق هدف یاد شده تلاش می‌کند و امیدوار است با حمایت شهروندان قزوینی بتواند قزوین را به شهر شاداب تبدیل کند.

وی بیان کرد: مسوولانی که در حوزه فرهنگ فعالیت دارند همه آنها در انجام امورات فرهنگی ورود جدی داشته و پای کار باشند زیرا شهرداری به تنهایی نمی‌تواند در این حوزه فعالیت کند.

شهردار قزوین افزود: همچنین در شناساندن فرهنگ شهر قزوین رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما ورود جدی داشته باشند و برنامه‌های پرمحتوا با مضمون فرهنگی تولید کنند.

صفری بیان کرد: قزوین تمدن هزار ساله دارد و صدا و سیما می‌تواند با پرداختن به حوزه فرهنگی گام‌های بسزایی در شاداب شدن روح شهر بردارد.

وی گفت: باید همه مسوولان متولی فرهنگ کمک کنند تا بتوانیم پوست ضمخت افسردگی را از چهره شهر برداشته و شهر شادابی داشته باشم.