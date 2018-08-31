برخی از مشکلات کشور ناشی از بی تدبیری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان با تبریک عید سعید غدیر اظهار داشت: با فرا رسیدن سالروز این واقعه بزرگ تاریخی دل های مسلمانان متوجه یک امر مهم اعتقادی، اجتماعی و سرنوشت ساز می شوند که آن، لزوم ولایت و رهبری در جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه این روز بزرگ از دو جهت دارای اهمیت است، افزود: یکی به سبب نشان دادن ضرورت اصل وجود امام و ولی در جامعه اسلامی است و دیگری به سبب مشخص شدن ویژگی های یک امام و رهبر در جامعه اسلامی است.

امام جمعه زاهدان با اشاره به اینکه پیامبر گرامی اسلام (ص) بلافاصله پس از گسترش دین اقدام به تأسیس حکومت اسلامی کردند، ادامه داد: از جمله مهمترین اوصاف کسی که می تواند در جامعه اسلامی حق ولایت داشته باشد این است که ایمان و اعتقاد کامل به خدواوند یکتا داشته باشد و اهل اقامه نماز، تقوا و زکات باشد.

وی گفت: بر طبق آیات و روایات متعدد ولایت و رهبری در حکومت اسلامی باید ادامه داشته باشد همچنان که جامعه اسلامی صدر اسلام به رهبری چون پیامبر که خود، نمونه همه مکارم اخلاق است، نیازمند بود، این جامعه نیز برای رشد و بالندگی خود، به رهبران این چنینی نیاز دارد.

رهبر جامعه اسلامی باید از نظر ایمان و اخلاق ممتاز باشد

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان داشت: از منظر قرآن، رهبر و صاحب اختیار جامعه اسلامی باید فردی باشد که خود، از نظر ایمانی و اخلاقی ممتاز باشد و در واقع الگویی برای دیگران باشد

وی با تاکید بر اینکه امامت و ولایت ادامه راه رسالت است، افزود: ولی به معنای سرپرست است و در واقع طبق بیان پیامبر گرامی اسلام (ص) در روز عید غدیر حضرت علی (ع) ولی همه مومنان هستند.

آیت الله سلیمانی با اشاره به اینکه پذیرفتن ولایت ائمه شرط قبولی طاعات و عبادات است، ادامه داد: ولایت مسلمانان در زمان حضور امامان معصوم (ع) با امام معصوم است و در زمان غیبت وظیفه اداره جامعه با فقیه و دین شناسی است که شرایط خاصی از جمله تدبیر، عدالت و توان مدیریت جامعه را داشته باشد.

وی در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور گفت: مدتی است که شاهدفراز و نشیب قیمت ها در بازار هستیم که از این رو دولتمردان باید همه تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات مردم به کار ببندند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به اینکه برخی از مشکلات کشور ناشی از بی تدبیری است، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات کشور از طریق مدیریت صحیح و با تدبیر مسئولان قابل حل است.

یکی از مشکلات کشور رشد بی رویه نقدینگی است

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کشور رشد بی رویه نقدینگی است، خاطر نشان کرد: در مرداد ماه سال ۹۲ و هم زمان با آغاز دولت تدبیر و امید نقدینگی در کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود اما این مقدار در سال ۹۶ به یک هزار و ۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: البته طبق نظر کارشناسان این نقدینگی در حال حاضر به بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هم رسیده است که این موضوع موجب بروز مشکلات فراوانی در کشور شده است.

وی گفت: قطعا رشد بدون قاعده نقدینگی و افزایش بدون ضابطه آن، معضلات زیادی را در کشور ایجاد کرده و ریشه بسیاری از نارسایی ­های اقتصادی و به تبع آن مسائل اجتماعی و سیاسی بوده است.

آیت الله سلیمانی تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان معتقدند که دلیل اینکه این حجم عظیم نقدینگی در کشور به سمت حل مشکلات مردم نرفته ناشی از بی تدبیری دولت بوده است.

وی با تاکید بر وجود نظارت مستمر و دقیق اظهار داشت: باید بر ارزی که از سوی دولت به مسائل مختلف اختصاص داده می شود نظارت شود تا سود حاصله از این ارز برای تولید کالای داخل در جیب تولید کننده قرار بگیرند نه اینکه دلالان از آن سوء استفاده کنند.