افزایش نشاط اجتماعی مهمترین رویکرد مجموعه مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، حکمتالله داودی در برنامه شبهای فیروزهای ضمن تبریک عید سعید غدیرخم گفت: افزایش نشاط اجتماعی با محوریت محلات و کاهش آسیبهای اجتماعی مهمترین رویکرد مجموعه مدیریت شهری است.
وی با بیان اینکه «قزوین شاداب، نزدیکترین مقصد» از مهمترین شعارهای مجموعه مدیریت شهری است، بیان کرد: در راستای تحقق این شعار برنامهریزی لازم انجام شده و برنامههای مختلفی در سطح شهر قزوین اجرا خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری تلاش میکند، برنامههای فرهنگی و اجتماعی خود را طی سال به صورت متداوم اجرایی کند.
داودی با اشاره به هفته فرهنگی قزوین گفت: در این هفته تلاش شده تا برنامههای مختلفی در سطح شهر قزوین با هدف افزایش نشاط اجتماعی برگزار شود.
وی افزود: همچنین تلاش شده این برنامهها در همه زمینههای مختلف از جمله ورزشی، هنرمندان، تقدیر از خانواده شهدا، فرهنگی و اجتماعی اجرا شود تا همه قشرهای مختلف جامعه از آن استفاده کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: برنامههای هفته فرهنگی قزوین در همه مناطق شهری حتی نواحی منفصل شهری برگزار میشود تا شور و نشاط اجتماعی در این شهر احیا شود.
وی با اشاره به اینکه کنگره ملی بزرگداشت ۳ هزار شهید استان قزوین در آبان ماه سال جاری برگزار میشود، خاطرنشان کرد: به زودی فضای شهر برای برپایی این کنگره آمادهسازی خواهد شد.
داودی بیان کرد: پارک ویژه بانوان در جنوب شهر قزوین طی سال جاری کلنگزنی خواهد شد و طی یک سال ساخته میشود.
آثار تاریخی قزوین بیبدیل است/گردشگران به قزوین سفر کنند
فاطمه گودرزی، بازیگر تلویزیون و سینما نیز گفت: برای اولین بار سال گذشته به قزوین آمدم و امروز دومین بارم است که به این شهر سفر کردم.
وی با اشاره به ویژگیهای قزوین بیان کرد: این شهر آثار تاریخی بینظیری مانند سرای سعدالسلطنه و گرمابههای معروف از جمله حمام قجر را دارد.
بازیگر تلویزیون و سینما افزود: قزوین بیشترین آثار ثبت شده ملی را دارد، در این شهر نخستین خیابان ایرانست و همچنین به شهر خوشنویسی، رجایی، بابایی و لشگرها معروف است.
گودرزی با بیان اینکه آثار تاریخی قزوین فوقالعاده و بیبدیل است و مایهی افتخار کشورست، گفت: گردشگران به قزوین سفر کنند و شیرینیها و غذاهای سنتی این شهر را بخورند، به نظرم اگر ایران باشید و نیایید، ضرر کردید.
وی با اشاره به سوغات و غذاهای سنتی قزوین اظهار کرد: باقلوا و قیمه نثار بهترین سوغات و غذای قزوین است و از خوردن آنها لذت میبرم.
بازیگر تلویزیون و سینما بیان کرد: بزودی سریال لحظه گرگ و میش به کارگردانی همایون اسدیان از تلویزیون پخش خواهد شد و مطمئن هستم که با دیدن آن لذت خواهید برد.
گودرزی با اشاره به فعالیت فرزندانش افزود: اکنون پسرم در رشته کارگردانی مقطع کارشناسی ارشد و دخترم در رشته بازیگری تحصیل میکنند و علاقهمند هستند که در این رشتهها فعالیت کنند.
وی در پایان از هموطنان دعوت کرد تا از قزوین شهر تاریخی کشور بازدید کنند.
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