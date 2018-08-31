سرپرست حجاج کشورمان از جده عازم تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج؛ درمراسم بدرقه حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر در مکه مکرمه شماری از مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت حضور داشتند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت امسال در مدت ۳۸ روز حضور در شهرهای مدینه منوره و مکه مکرمه؛ بر روند اجرای عملیات حج دربخش های مختلف اجرایی، فرهنگی و پزشکی نظارت داشت.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکردرحالی عازم تهران شد که حدود سی هزار نفر از زائران ایرانی بیت الله الحرام تا پایان روزجمعه به کشوربازمی گردند و روند بازگشت حجاج کشورمان از دو فرودگاه جده و مدینه منوره به صورت روان و عادی درحال انجام است.

گفتنی است؛ امسال بیش از ۸۶ هزار زائر ایرانی برای انجام مناسک حج ابراهیمی به سرزمین وحی سفر کردند.