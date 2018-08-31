۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۳۰

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

جواد محجوب از رسیدن به مدال بازماند/حسرتی که ۱۶ ساله شد

با حذف جودوکار سنگین وزن تیم ملی ایران، پرونده جودو در این دوره از بازیهای آسیایی با دو مدال نقره و برنز بسته و حسرت رسیدن به مدال طلا ۱۶ ساله شد.

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی،  جواد محجوب آخرین نماینده از تیم شش نفره جودو ایران بود که در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم در جدول گروه D پس از یک دور استراحت، برابر  «بکبولات تکتوگانوف» از قرقیزستان صاحب برتری شد و به نیمه نهایی صعود کرد.

محجوب در این مرحله و در پیکار با «اولزی بایارـ» از مغولستان با رنکنیگ ۱۱ دنیا ضربه فنی شد و به دیدار رده بندی رفت. وی برای کسب مدال برنز «بکمراد التیبایف» از ازبکستان با رنکینگ ۴۲ دنیا را پیش رو داشت که با قبول شکست در این دیدار از رسیدن به مدال بازماند. 

با این نتیجه پرونده تیم ملی جودو با با یک نقره سعید ملایی و یک برنز محمد محمدی بریمانلو به کار خود در این دوره از بازیها پایان داد.  علیرضا خجسته، مبینا عزیزی و دنیا آقایی نیز از دور مسابقات کنار رفتند.

تیم ملی جودو ایران آخرین بار در بازیهای آسیایی ۲۰۰۲ بوسان توسط مسعود حاجی آخوندزاده موفق به کسب مدال طلا شده بود. 

