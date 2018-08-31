به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه سادات قافلهباشی پنجشنبه شب در جشنواره بزرگ غذاهای سنتی گفت: غذاهای سنتی قزوین با برگزاری جشنوارهها بیشتر به مردم معرفی میشود.
وی افزود: همچنین برگزاری جشنواره غذاهای سنتی میتواند در ترویج فرهنگ استفاده از غذاهای سالم و برندسازی غذاهای سنتی قزوین کمک بسزایی کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، هنری و اجتماعی شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: قیمه نثار از غذاهای معروف قزوین است که باید بیشتر به مردم کشور معرفی شود تا همه این غذا را طبخ کنند و برگزاری جشنواره یاد شده نیز در همین راستاست.
قافلهباشی با اشاره به هفته فرهنگی قزوین اظهار کرد: در این هفته برنامههای متنوعی برگزار شده تا آثار دیدنی و جاذبههای گردشگری قزوین به گردشگران داخلی و خارجی معرفی شود.
وی بیان کرد: معرفی قزوین به گردشگران موجب رونق گردشگری و بهبود وضعیت اقتصادی مردم شهر خواهد شد به همین دلیل این رویکرد در اولویت کاری مجموعه مدیریت شهری است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، هنری و اجتماعی شورای اسلامی شهر قزوین افزود: دوسالانه خوشنویسی، بزرگداشت آیتاله تاکندی، جشنواره طنز ادبی و فارسی و شبهای فیروزهای از جمله برنامههای هفته فرهنگی قزوین است.
قافلهباشی گفت: تلاش شده برنامههای هفته فرهنگی قزوین در محلات مختلف شهر، پارکها و حتی نواحی منفصل شهری با هدف افزایش نشاط و شادابی اجتماعی برگزار شود.
کارگردان و مجری برنامه آشپزی دستپخت: صنعت گردشگری با معرفی غذاهای سنتی تقویت میشود
سید وحید حسینی، کارگردان و مجری برنامه آشپزی دستپخت گفت: معرفی غذاهای سنتی قزوین در تقویت صنعت گردشگری و رونق اقتصادی این شهر تاریخی موثر است.
وی بیان کرد: معرفی غذاهای سنتی قزوین موجب جذب توریست و تقویت صنعت گردشگری میشود و همین موجب رونق اقتصادی این شهر تاریخی خواهد شد.
کارگردان و مجری برنامه آشپزی دستپخت با اشاره به جشنواره بزرگ غذاهای سنتی گفت: این جشنواره با کیفیت مطلوبی برگزار شد و غذاهای خوبی توسط شرکتکنندگان طبخ شده بود.
حسینی افزود: قزوین غذاهای سنتی خوشمزهای دارد که از جمله آنها قیمه نثار و دیماج است که باید بیشتر به مردم کشور معرفی شود.
وی خاطرنشان کرد: البته در برنامه دستپخت تلاش کردیم غذاهای قزوین را به مردم بشناسانیم تا آنها این غذاها را برای خانواده طبخ کنند.
کارگردان و مجری برنامه آشپزی دستپخت با بیان اینکه قیمه نثار جزو دهمین غذای اصلی ایران است، بیان کرد: این غذا در کشور برندسازی شده و غذاهای دیگر قزوین نیز میتواند با تبلیغات بیشتر در کشور برند شود.
وی با اشاره به اهمیت غذا گفت: فرهنگ و زبان مشترک همه دنیا و تنها دلیلی که جنگ به خاطر آن متوقف میشود، غذا است.
حسینی با بیان اینکه غذاها در معرفی فرهنگ موثر هستند، خاطرنشان کرد: در ارتباط با سایر کشورها با معرفی غذاهای مختلف و متنوع میتوان فرهنگ کشور را شناساند.
کارگردان و مجری برنامه آشپزی دستپخت اظهار کرد: غذاها براساس مزاج، گرمی، سردی و مواد اولیهای که در شهر است، طبخ میشود و معرفی آنها بیانگر شرایط و فرهنگ شهرهاست.
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