به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه سادات قافله‌باشی پنجشنبه شب در جشنواره بزرگ غذاهای سنتی گفت: غذاهای سنتی قزوین با برگزاری جشنواره‌ها بیشتر به مردم معرفی می‌شود.

وی افزود: همچنین برگزاری جشنواره‌ غذاهای سنتی می‌تواند در ترویج فرهنگ استفاده از غذاهای سالم و برندسازی غذاهای سنتی قزوین کمک بسزایی کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، هنری و اجتماعی شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: قیمه نثار از غذاهای معروف قزوین است که باید بیشتر به مردم کشور معرفی شود تا همه این غذا را طبخ کنند و برگزاری جشنواره یاد شده نیز در همین راستاست.

قافله‌باشی با اشاره به هفته فرهنگی قزوین اظهار کرد: در این هفته برنامه‌های متنوعی برگزار شده تا آثار دیدنی و جاذبه‌های گردشگری قزوین به گردشگران داخلی و خارجی معرفی شود.

وی بیان کرد: معرفی قزوین به گردشگران موجب رونق گردشگری و بهبود وضعیت اقتصادی مردم شهر خواهد شد به همین دلیل این رویکرد در اولویت کاری مجموعه مدیریت شهری است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، هنری و اجتماعی شورای اسلامی شهر قزوین افزود: دوسالانه خوشنویسی، بزرگداشت آیت‌اله تاکندی، جشنواره طنز ادبی و فارسی و شب‌های فیروزه‌ای از جمله برنامه‌های هفته فرهنگی قزوین است.

قافله‌باشی گفت: تلاش شده برنامه‌های هفته فرهنگی قزوین در محلات مختلف شهر، پارک‌ها و حتی نواحی منفصل شهری با هدف افزایش نشاط و شادابی اجتماعی برگزار شود.

کارگردان و مجری برنامه آشپزی دستپخت: صنعت گردشگری با معرفی غذاهای سنتی تقویت می‌شود

سید وحید حسینی، کارگردان و مجری برنامه آشپزی دستپخت گفت: معرفی غذاهای سنتی قزوین در تقویت صنعت گردشگری و رونق اقتصادی این شهر تاریخی موثر است.

وی بیان کرد: معرفی غذاهای سنتی قزوین موجب جذب توریست و تقویت صنعت گردشگری می‌شود و همین موجب رونق اقتصادی این شهر تاریخی خواهد شد.

کارگردان و مجری برنامه آشپزی دستپخت با اشاره به جشنواره بزرگ غذاهای سنتی گفت: این جشنواره با کیفیت مطلوبی برگزار شد و غذاهای خوبی توسط شرکت‌کنندگان طبخ شده بود.

حسینی افزود: قزوین غذاهای سنتی خوشمزه‌ای دارد که از جمله آنها قیمه نثار و دیماج است که باید بیشتر به مردم کشور معرفی شود.

وی خاطرنشان کرد: البته در برنامه دستپخت تلاش کردیم غذاهای قزوین را به مردم بشناسانیم تا آنها این غذاها را برای خانواده طبخ کنند.

کارگردان و مجری برنامه آشپزی دستپخت با بیان اینکه قیمه نثار جزو دهمین غذای اصلی ایران است، بیان کرد: این غذا در کشور برندسازی شده و غذاهای دیگر قزوین نیز می‌تواند با تبلیغات بیشتر در کشور برند شود.

وی با اشاره به اهمیت غذا گفت: فرهنگ و زبان مشترک همه دنیا و تنها دلیلی که جنگ به خاطر آن متوقف می‌شود، غذا است.

حسینی با بیان اینکه غذاها در معرفی فرهنگ موثر هستند، خاطرنشان کرد: در ارتباط با سایر کشورها با معرفی غذاهای مختلف و متنوع می‌توان فرهنگ کشور را شناساند.

کارگردان و مجری برنامه آشپزی دستپخت اظهار کرد: غذاها براساس مزاج، گرمی، سردی و مواد اولیه‌ای که در شهر است، طبخ می‌شود و معرفی آنها بیانگر شرایط و فرهنگ شهرهاست.