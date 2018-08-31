اعلام امامت امام علی(ع) توسط پیامبر(ص) فقط مربوط به روز غدیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد میرزا محمدی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) مأمور بودند تا رسالت خود را به پایان برسانند و آن هم با اعلام ولایت امیرالمؤمنین(ع) بوده است.

وی گفت: پیامبر اکرم(ص) بارها وصی و جانشین بودن امام علی(ع) را در طول ۲۳ سال از پیامبری خود اعلام فرمودند و این موضوعی جدید نبود که تنها در غدیر خم مطرح شود بلکه در برهه‌های مختلف رسول الله(ص) این مسئله را مطرح کردند.

مدیر موسسه حداث الحسین(ع) افزود: رسول الله در ساعت پایانی عمر شریف خود مأمور شدند تا علی(ع) را به عنوان جانشین بلافصل خود معرفی کنند.

وی گفت: ادیان ابراهیمی در کتاب‌های خود دارند که هر پیامبری باید وصی داشته باشد و وقتی از پیامبر(ص) می‌پرسیدند که وصی شما کیست، ایشان می‌فرمودند «علی بن ابی طالب وصی و جانشین من است» و پیامبر(ص) به هر بهانه و در هر فرصتی مولا علی(ع) را معرفی می‌کردند و در غدیر خم پیامبر(ص) با حاضرین بیعت گرفتند.

حجت الاسلام میرزا محمدی گفت: پیامبر(ص) در خطبه غدیر بیش از ۱۰۰ آیه از قرآن کریم در راستای موضوع رسالت مطرح کردند و به همه امت نشان دادند که موضوع ولایت منصبی الهی است همانند رسالت پیامبر(ص)؛ که عهدالله است و می‌بایست خود خداوند ولی را منصوب کند.

وی بیان داشت: موضوع امامت، خلافت و جانشینی امام علی(ع) از ناحیه پروردگار عالم بوده است که به قلب پیامبر(ص) نازل شد و ایشان مأموریت یافتند که آن را ابلاغ کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: پیامبر(ص) در خطبه غدیر ۴ بار نام امام زمان(عج) را بیان فرمودند و گفتند اولین امام علی بن ابی طالب(ع) و آخرین آن مهدی(عج) است.

حجت الاسلام میرزا محمدی عنوان کرد: پیامبر( اکرم(ص) فرمودند «بالاترین امر به معرف در غدیر خم آن است که شما پیام مرا به همه عالم منتقل کنید و حاضرین به غایبین موضوع رسالت و جانشینی علی(ع) را برسانند».

وی تأکید کرد: خطبه غدیر خم نباید در غربت باشد و در غدیر نیز باید با اجتماع میلیونی امت اسلام و تشییع همانند عاشورا همراه باشد تا همه دنیا به این رویداد تاریخی توجه کنند.