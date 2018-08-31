ادعای آمریکا درباره توقیف یکی کشتی حامل سلاح در دریای عدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، نیروی دریایی آمریکا گزارش کرده یک ناو جنگی این کشور در دریای عدن یک کشتی که بیش از ۱۰۰۰ اسلحه کلاشنیکف را به طور غیرقانونی حمل می‌کرده ضبط کرده است.

یگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین پایگاه دارد گزارش کرده ناو جنگی جیسون دانهم به این کشتی که ملیت مالک آن مشخص نبوده و پرچمی هم به نشان مالکیت برافراشته نکرده بود نزدیک می شود و پس از متوقف کردن آن یک محموله اسلحه غیرقانونی را ضبط می‌کند.

ناخدا جان همیلتن، فرمانده ناو دانهم گفته منابع اطلاعاتی مختلف در پیدا کردن این کشتی کمک کرده‌اند.

این مقام نظامی ارتش آمریکا گفته این محموله اسلحه حاوی بیش از ۱۰۰۰ قبضه سلاح اتوماتیک کلاشنیکف بوده است.

آن طور که گزارش شده موتور کشتی ضبط شده دچار نقص فنی شده بوده و ملوانان درمانده آن برای مداوا و معاینات پزشکی به روی عرشه ناو آمریکایی آورده شده اند و پس از اطمینان از سلامت جسمی، به گارد ساحلی یمن تحویل داده شده‌اند.

مالک و منبع ارسال این محموله سلاح هنوز شناسایی نشده است و خود محموله هم تا هنگام نهایی شدن گزارش‌ها در اختیار نیروی دریایی آمریکا باقی خواهد ماند.

بر اساس اعلام نیروی دریایی آمریکا،ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا ماموریت گشت‌زنی و تامین امنیت دریایی محدوده‌ای به بزرگی چهار میلیون کیلومتر مربع را بر عهده دارد که خلیج عمان، دریای سرخ، اقیانوس هند و خلیج فارس، کانال سوئز و تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب در جنوب یمن را شامل می‌شود.