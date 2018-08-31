رویکرد شورا در دوره پنجم فرهنگی اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا یوسفی پنجشنبه شب در برنامه شب‌های فیروزه‌ای که در سرای سعدالسلطنه برگزار شد اظهار کرد: رویکرد شورای شهر در دوره پنجم فرهنگی و اجتماعی است و به جای ساختن پل و ساختمان‌های بلند تلاش می‌کند تا روح سرزندگی و نشاط را در قزوین زنده کند.

وی بیان کرد: مجموعه مدیریت شهری تلاش دارد تا قزوین را به شهری مناسب برای زندگی کردن شهروندان قزوینی فراهم کند تا این شهر برای زیستن نمونه باشد.

رئیس کمیسیون سلامت و ورزش شورای اسلامی شهر قزوین خاطرنشان کرد: در نوروز ۹۷ نیز برنامه‌های فرهنگی گسترده‌ای اجرا شد و مورد استقبال شهروندان قزوینی و گردشگران قرار گرفت.

وی افزود: تلاش می‌کنیم، برنامه‌های متنوع فرهنگی را تا پایان سال جاری پرانرژی و شاد برگزار کنیم و شهروندان قزوینی از آنها بهره‌مند شوند.

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این عضو شورا گفت: کمیسیون سلامت و ورزش شورای اسلامی شهر قزوین در توسعه و ترویج فرهنگ ورزش در سطح شهر اجرای برنامه‌های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس کمیسیون سلامت و ورزش شورای اسلامی شهر قزوین افزود: از جمله این برنامه‌ها راه‌اندازی پیست دوچرخه‌سواری در مرکز شهر قزوین‌ست که در شورای اسلامی شهر قزوین تصویب و برای اجرایی شدن به شهرداری ابلاغ شده است.

یوسفی اضافه کرد: با توجه به محدودیت حضور بانوان در شهر قزوین برای دوچرخه‌سواری، این پیست احداث می‌شود تا بانوان در یک محیط آرام و شاد به فعالیت‌های ورزشی بپردازند.

وی بیان کرد: اگر زنان جامعه شاداب باشند، این شادی را به محیط خانواده خواهند برد و روحیه همسر و فرزندان آنها نیز پر نشاط می‌شود.