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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۲۹

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر قزوین:

رویکرد شورا در دوره پنجم فرهنگی اجتماعی است

رویکرد شورا در دوره پنجم فرهنگی اجتماعی است

قزوین- رئیس کمیسیون سلامت و ورزش شورای اسلامی شهر قزوین گفت: رویکرد شورا در دوره پنجم فرهنگی اجتماعی است و در تلاشیم قزوین را به شهر نمونه برای زندگی کردن تبدیل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا یوسفی پنجشنبه شب در برنامه شب‌های فیروزه‌ای که در سرای سعدالسلطنه برگزار شد اظهار کرد: رویکرد شورای شهر در دوره پنجم فرهنگی و اجتماعی است و به جای ساختن پل و ساختمان‌های بلند تلاش می‌کند تا روح سرزندگی و نشاط را در قزوین زنده کند.

وی بیان کرد: مجموعه مدیریت شهری تلاش دارد تا قزوین را به شهری مناسب برای زندگی کردن شهروندان قزوینی فراهم کند تا این شهر برای زیستن نمونه باشد.

رئیس کمیسیون سلامت و ورزش شورای اسلامی شهر قزوین خاطرنشان کرد: در نوروز ۹۷ نیز برنامه‌های فرهنگی گسترده‌ای اجرا شد و مورد استقبال شهروندان قزوینی و گردشگران قرار گرفت.

وی افزود: تلاش می‌کنیم، برنامه‌های متنوع فرهنگی را تا پایان سال جاری پرانرژی و شاد برگزار کنیم و شهروندان قزوینی از آنها بهره‌مند شوند.


این عضو شورا گفت: کمیسیون سلامت و ورزش شورای اسلامی شهر قزوین در توسعه و ترویج فرهنگ ورزش در سطح شهر اجرای برنامه‌های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس کمیسیون سلامت و ورزش شورای اسلامی شهر قزوین افزود: از جمله این برنامه‌ها راه‌اندازی پیست دوچرخه‌سواری در مرکز شهر قزوین‌ست که در شورای اسلامی شهر قزوین تصویب و برای اجرایی شدن به شهرداری ابلاغ شده است.

یوسفی اضافه کرد: با توجه به محدودیت حضور بانوان در شهر قزوین برای دوچرخه‌سواری، این پیست احداث می‌شود تا بانوان در یک محیط آرام و شاد به فعالیت‌های ورزشی بپردازند.

وی بیان کرد: اگر زنان جامعه شاداب باشند، این شادی را به محیط خانواده خواهند برد و روحیه همسر و فرزندان آنها نیز پر نشاط می‌شود.

کد مطلب 4389954

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