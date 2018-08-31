بندرعباس باید به یک شهر بندری آرمانی و مایه افتخار تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در آئین بهره برداری از پروژه های عمرانی شهر بندرعباس با تاکید بر اینکه مدیران باید با استفاده از کمترین منابع بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند، عنوان کرد: شهر بندرعباس متعلق به تمامی مردم استان هرمزگان است و هموطنان عزیز از دیگر استان ها نیز در این شهر زندگی می کنند و برای اجرای پروژه ها و توسعه این شهر، شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرعباس را مورد حمایت قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: بندرعباس باید به یک شهر بندری آرمانی و مطلوب و مایه افتخار تمامی ایرانیان تبدیل شود و باید هم افزایی خوبی را برای رسیدن به اهداف توسعه شهر بندرعباس ایجاد کنیم.

استاندار هرمزگان افزود: با ایجاد فضای وحدت و همدلی و در کنار هم بودن، می توانیم کارهای بزرگی را در شهر بندرعباس انجام دهیم.

همتی وجود ۱۴ محله دارای بافت فرسوده را یکی از مشکلات اصلی شهر بندرعباس دانست و بیان داشت: برای نوسازی و احیاء بافت های فرسوده و ناکارآمد باید تمامی ظرفیت ها بسیج شوند.

وی گفت: در حال حاضر اقدامی کم نظیر برای نوسازی بافت فرسوده در محله چاهستانی های بندرعباس در حال اجراست که اجرای مناسب آن می تواند الگویی برای سایر محلات باشد.

استاندار هرمزگان با قدردانی از احداث فرهنگسرای گلستان در محله چاهستانی های بندرعباس، بیان داشت: در طرح نوسازی این محله، تمامی خدمات از جمله فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و سایر زیرساخت ها ایجاد خواهد شد.

همتی گفت: از مهر ماه سال جاری کار ساخت واحدهای مسکونی جدید در محله چاهستانی های بندرعباس آغاز می شود و در مجموع طبق هدف گذاری صورت گرفته برای سال جاری، پنج هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده هرمزگان نوسازی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: احداث زیرگذر ابوموسی نیز جمله اقدامات بسیار خوب و مورد نیاز در شهر بندرعباس بود که با مهندسی جدید و کیفیت مطلوب در سطح شهرهای پیشرفته اجرایی شده و از مهندسان این پروژه قدردانی می کنم.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: از مجموعه شهرداری بندرعباس می خواهم پروژه های بهسازی سواحل در غرب و مرکز بندرعباس را تا سه ماه آینده تکمیل کند تا به مکان های خوبی برای گردشگری تبدیل شوند.

همتی یادآور شد: پروژه بزرگ و کم نظیر بلوار ساحلی در شرق بندرعباس نیز در حال اجراست که موجب دسترسی به سواحل این منطقه و رونق گردشگری خواهد شد.