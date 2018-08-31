به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای حمایت از طرح های فناوری مشترک این دانشگاه با دانشگاه صنعتی شریف فراخوان داد.

مهلت اخذ پروپزال تا ۱۰ مهر سال ۹۷ تعیین شده است و متقاضیان جهت دریافت فرم پروپزال و راهنمایی می توانند به سایت دفتر توسعه فناوری دانشگاه علوم بهزیستی مراجعه کنند یا حضوری راهنمایی بگیرند.

پیرو تفاهم نامه همکاری مشترک در حوزه توسعه فناوری سلامت بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از طرح های فناورانه با اولویت محورهای «صندلی چرخدار»، «توانبخشی از راه دور»، «خدمات رسانی فناورانه بهداشتی، درمانی در حوزه سالمندی»، «واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در توانبخشی»، «ارتزهای پیشرفته»، «تجهیزات توانبخشی تعاملی» حمایت می شود.

مجری اصلی باید عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی باشد. تیم همکاران حتما شامل اعضایی با تخصص بالینی و مهندسی با مشارکت اعضا هیات علمی هر دو دانشگاه علوم بهزیستی و شریف باشد (مشارکت بالای ۴۰ درصد از هر طرف).

ارائه مستندات سوابق فعالیت تحقیقاتی یا فناوری مشترک تیم، امتیاز مثبت در ارزیابی خواهد داشت.

ایده محوری باید در حد نمونه آزمایشگاهی تولید شده و عملکرد آزمایشگاهی آن محقق شده باشد (تبصره: ایده های فناورانه فاقد نمونه آزمایشگاهی در صورت اثبات قابلیت تولید، داوری خواهند شد).

طرح ارائه شده باید منجر به ساخت نمونه نیمه صنعتی و گذراندن ارزیابی های بالینی و فنی شده و برای عرضه به مصرف کننده نهایی کاملا آماده باشد.

حضور بهره بردار نهایی در طرح از امتیاز بالایی برخوردار خواهد بود. این حضور می تواند شامل تعهد خرید، مشارکت در تامین منابع طرح، پشتیبانی از ارزیابی بالینی وفنی و تایید نیازمندی به فناوری محوری طرح باشد.

ظرفیت اقتصادی طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مجری اصلی باید امکان ارائه تضامین کافی جهت اخذ حمایت مالی را داشته باشد.

حمایت های اعلام شده بر اساس نظر کمیته مدیریت برنامه و مصوبه شورای عالی فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعطا می شود.

حمایت نقدی بلاعوض جهت انجام طرح از سوی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال، حمایت بلاعوض لجستیکی، آزمایشگاهی، فنی و مهندسی از سوی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی جواد موفقیان دانشگاه صنعتی شریف تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال و تسهیلات به شکل وام کم بهره با بازپرداخت ۳ ساله و با در نظر گرفتن زمان تکمیل طرح و تنفس و با لحاظ حق امتیاز دانشگاه ها تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال از جمله این حمایت ها است.

برخورداری از امکانات مرکز رشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی جواد موفقیان دانشگاه صنعتی شریف مانند محل استقرار و مشاوره صنعتی و تجاری.

مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در مورد نحوه ارزیابی و پرداخت نیز اعلام کرد: کمیته داوری و مدیریت این برنامه از مسوولین فناوری حمایت کنندگان و نمایندگان صنعت مربوطه تشکیل یافته و تصمیم این کمیته در تائید طرح و تصویب آن در شورای فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به منزله تعهد دو دانشگاه جهت ارائه خدمات و اعتبارات تائید شده در طرح است.

این کمیته فرد یا افرادی را به عنوان ناظر اجرای طرح انتخاب خواهد کرد که به صورت دوره ای امر نظارت و تائید پیشرفت کار را بر عهده خواهند داشت. پرداختها به صورت مرحله ای و بر حسب تائید درصد پیشرفت کار توسط ناظر خواهد بود.

کلیه دستاوردهای مادی و معنوی مانند ثبت اختراع، علامت تجاری، برند، مقاله، حق مالکیت و... به صورت اشتراکی توسط حمایت کنندگان هر طرح مدیریت و بهره برداری می شود و نحوه تقسیم مالکیت بین دانشگاه و مجریان تابع قوانین داخلی هر دانشگاه خواهد بود.