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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

کانال‌های آب‌رسانی بدون حفاظ در شوش همچنان قربانی می‌گیرند

کانال‌های آب‌رسانی بدون حفاظ در شوش همچنان قربانی می‌گیرند

شوش‌- مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شوش از غرق شدن دو پسر نوجوان در آب کانال‌های آب‌رسانی شهرستان شوش خبر داد.

حبیب رشنو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ساعت ۱۱ پیش از ظهر امروز گزارشی مبنی بر غرق شدن دو نوجوان در کانال آب‌رسانی بیت مسکین از توابع بخش فتح المبین شهرستان شوش اعلام شد.

وی افزود: در پی این گزارش، نیروهای آتش‌نشانی و فوریت‌های پزشکی در محل حاضر شدند.

مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شوش با اشاره به نجات یکی از نوجوانان توسط افراد حاضر در محل حادثه بیان کرد: نوجوانی بنام یوسف چ ۱۷ ساله در آب غرق‌شده و جسد وی توسط نیروهای آتش‌نشانی از آب بیرون کشیده شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، کانال‌های آب‌رسانی در شهرستان شوش مساحت قابل‌توجهی دارند و به دلیل نداشتن حفاظ و ایمنی لازم سالانه تعداد قابل‌توجهی از جوانان در این آب‌ها غرق‌شده و جان خود را از دست می‌دهند.

کد مطلب 4389959

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