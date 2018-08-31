حبیب رشنو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ساعت ۱۱ پیش از ظهر امروز گزارشی مبنی بر غرق شدن دو نوجوان در کانال آب‌رسانی بیت مسکین از توابع بخش فتح المبین شهرستان شوش اعلام شد.

وی افزود: در پی این گزارش، نیروهای آتش‌نشانی و فوریت‌های پزشکی در محل حاضر شدند.

مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شوش با اشاره به نجات یکی از نوجوانان توسط افراد حاضر در محل حادثه بیان کرد: نوجوانی بنام یوسف چ ۱۷ ساله در آب غرق‌شده و جسد وی توسط نیروهای آتش‌نشانی از آب بیرون کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کانال‌های آب‌رسانی در شهرستان شوش مساحت قابل‌توجهی دارند و به دلیل نداشتن حفاظ و ایمنی لازم سالانه تعداد قابل‌توجهی از جوانان در این آب‌ها غرق‌شده و جان خود را از دست می‌دهند.