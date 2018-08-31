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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۲

فرماندار بشاگرد:

٣ پروژه عمرانی وخدماتی در بشاگرد به بهره برداری رسید

٣ پروژه عمرانی وخدماتی در بشاگرد به بهره برداری رسید

بشاگرد - فرماندار بشاگرد گفت: همزمان با هفته دولت و با حضور مسئولان شهرستانی ٣ پروژه عمرانی و خدماتی در بشاگرد به بهره برداری رسید.

احمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح ٣پروژه عمرانی در شهرستان بشاگرد خبر داد و گفت: بحمدالله با عنایت دولت ومسئولان استانی به مناطق کمتر توسعه یافته اقدامات خوبی در بشاگرد صورت گرفته ودر حال انجام است که با بهر برداری از آنها مردم فهیم بشاگرد از این خدمات بهره مند خواهند شد.

محمودی بیان داشت: همه تلاش مسئولان بر این است که جایگاه شهرستان بشاگرد در استان و کشور بهتر شود که نیازمند به عزم جوامع محلی و حمایت مسئولان است.

فرمانداربشاگرد عنوان کرد: مردم شهرستان بشاگرد هم همانند سایر شهرستانهای استان شاهد بهره برداری از سه پروژه عمرانی هستند که این پروژه ها در حوزه صنعت ومعدن، جهاد کشاورزی و عمران شهری است.

محمودی با بیان اینکه این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ٣ میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان از محل صندوق توسعه ملی ،اعتبارات داخلی وتملک دارایی و تسهیلات روستایی عشایری ساخته شده اند گفت: بیش از ٤٠ نفر به صورت غیر مستقیم به و ٣٠ نفر به صورت مستقیم در این پروژه ها اشتغال زایی صورت گرفته است.

کد مطلب 4389965

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