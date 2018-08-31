۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

امروز صورت گرفت

واگذاری زمین رایگان به ۱۳۵ مستاجر زلزله‌زده در قصرشیرین

کرمانشاه- مراسم واگذاری زمین رایگان به ۱۳۵ مستاجر زلزله‌زده در قصرشیرین امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختصاص زمین به ۱۳۵ خانواده مستاجر زلزله‌زده در قصرشیرین امروز جمعه با حضور هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه و تعدادی از مدیران استان برگزار و زمین‌های فوق به مردم تحویل داده شد.

مرادعلی تاتار، فرماندار قصرشیرین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۳۵ خانوار که مستاجر بودند و واحدهای محل سکونت آنها در زلزله تخریب شده است را ابتدا شناسایی و بعد از کسب استعلامات از ادارات راه و شهرسازی و بانکهای مسکن نسبت به واگذاری زمین به آنها در شهرستان قصرشیرین اقدام کردیم.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ نفر برای دریافت زمین در شهرستان قصرشیرین ثبت‌نام کرده بودند، افزود: بعد از استعلامات صورت گرفته نهایتا ۱۳۵ خانوار واجد شرایط بودند که امروز با حضور مسئولان استان و مستاجران، زمین‌ها را به آنها تحویل دادیم.

فرماندار قصرشیرین شرط واگذاری زمین به مستاجران را عدم استفاده از زمین دولتی و تسهیلات بانکی خرید مسکن عنوان کرد و گفت: افرادی که شرایط مذکور را داشتند نهایتا برای تحویل زمین معرفی کردیم.

تاتار تصریح کرد: زمین به صورت رایگان در اختیار این افراد گذاشته شده و ساخت واحدها بر عهده خود افراد است.

