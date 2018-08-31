به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختصاص زمین به ۱۳۵ خانواده مستاجر زلزله‌زده در قصرشیرین امروز جمعه با حضور هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه و تعدادی از مدیران استان برگزار و زمین‌های فوق به مردم تحویل داده شد.

مرادعلی تاتار، فرماندار قصرشیرین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۳۵ خانوار که مستاجر بودند و واحدهای محل سکونت آنها در زلزله تخریب شده است را ابتدا شناسایی و بعد از کسب استعلامات از ادارات راه و شهرسازی و بانکهای مسکن نسبت به واگذاری زمین به آنها در شهرستان قصرشیرین اقدام کردیم.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ نفر برای دریافت زمین در شهرستان قصرشیرین ثبت‌نام کرده بودند، افزود: بعد از استعلامات صورت گرفته نهایتا ۱۳۵ خانوار واجد شرایط بودند که امروز با حضور مسئولان استان و مستاجران، زمین‌ها را به آنها تحویل دادیم.

فرماندار قصرشیرین شرط واگذاری زمین به مستاجران را عدم استفاده از زمین دولتی و تسهیلات بانکی خرید مسکن عنوان کرد و گفت: افرادی که شرایط مذکور را داشتند نهایتا برای تحویل زمین معرفی کردیم.

تاتار تصریح کرد: زمین به صورت رایگان در اختیار این افراد گذاشته شده و ساخت واحدها بر عهده خود افراد است.