الزام دانشجویان علوم پزشکی تهران به شرکت در آزمون تعیین سطح زبان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران برای تمامی دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید اعم از دانشجویان مقطع کارشناسی‌ و دکتری ‌و همچنین دانشجویان شهریه‌پرداز آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی برگزار می کند.

تمامی دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید ملزم هستند که در این آزمون شرکت کنند.

این آزمون سه شنبه سوم مهرماه ۹۷ برگزار می شود و دانشجویان دوره دکتری ساعت ۸:۳۰ صبح و دانشجویان دوره کارشناسی ساعت ۱۱ صبح باید در این آزمون شرکت کنند.

محل برگزاری آزمون مرکز آزمون های دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در تهران، تقاطع خیابان نصرت و قریب‌، مرکز طبی کودکان‌، مرکز آزمون‌ها است.

شرکت دانشجویان قبولی ترم دوم نیز در جلسه آزمون ضروری بوده و داشتن کارت دانشجویی یا کارت شناسایی معتبر و عکس‌دار الزامی است.