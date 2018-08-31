لزوم جذب سرمایه گذاران محلی و استانی برای رونق صنعت قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته قرچک طی سخنانی با اشاره به اینکه این شهرستان یکی از شهرستان های جنوب شرقی استان تهران محسوب می شود اظهار داشت: قرچک با داشتن۹۰ کیلومتر وسعت، یک بخش مرکزی و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت که در روستا و حاشیه شهرها زندگی می کنند دارای یک نکته ویژه که تراکم بالا و وسعت کم است و یکی از ۴ شهرستان پرتراکم استان تهران به حساب می آید.

خطیبی در ادامه با بیان اینکه قرچک از لحاظ موقعیت تاریخی در دشت ورامین از پیشینه تاریخی و مذهبی وملی برخوردار است افزود: این شهرستان چون از برکت شهدای ۱۵ خرداد و یاد و خاطره آنان بهره مند است و دلاور مردانی مثل ستاری و داورزنی و سایر جانبازان و شهدای مدافع حرم را در خود جای داده، دارای اهمیت است و این اهمیت نشانگر نگاه ویژه مردم به جنبه های ایثار و شهادت است.

لزوم جذب سرمایه گذاران محلی و استانی برای رونق شهرک صنعتی قرچک

وی یکی از مشکلات این شهر را فاضلاب شهری دانست و گفت: این پروژه با گذشت ۱۰ سالی است که از شروع آن می گذرد ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیگیری تکمیل پروژه فاضلاب شهری و تصفیه خانه و پساب هایی که در کارخانه های در این شهرستان وجود دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.

سرپرست فرمانداری قرچک بیان داشت: شهرک صنعتی قرچک با وجود ۸۰۰ هکتار راه اندازی شده و در ۴ فاز با ۴۰ واحد و ۱۰۰۰ نفر کارگر مشغول به کار است و باید با همکاری همه مسئولین منطقه تلاش کنیم و از سرمایه گذاران محلی و دیگر سرمایه گذاران بهره ببریم و با توجه به اینکه امسال سال حمایت از تولید داخلی و ملی است باید این شعار را تحقق ببخشیم و تا جایی که می توانیم در اشتغال و تولید داخلی قدم های مناسبی را برداریم.

خطیبی با اشاره به افتتاح بیمارستان قرچک نیز گفت:امسال با پیگیری های انجام شده بیمارستان ۹۴ تختخوابی قرچک به بهره برداری رسید و باید کمک کنیم که همه بخش های آن تکمیل شود تا خدمات خوبی را به مردم ارائه دهد.

احداث کمربندی شمالی قرچک در دستور کار قرار دارد

وی افزود: کمربندی جنوبی قرچک نیز امسال اخرین فاز آن به بهرداری رسید و در تلاش هستیم تا کمربندی شمالی را نیز با کمک شهرداری و شورا به سرانجام برسانیم و یکی از مطالبات اصلی قرچک احداث کمربندی شمالی و احداث درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی است تا کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی نیز بتوانند بهره کافی را از این بیمارستان ببرند.

سرپرست فرمانداری قرچک با بیان اینکه در سطح شهرستان قرچک طی یکسال اخیر پروژه هایی افتتاح شده است گفت: ۱۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲۵ میلیارد ریال در این شهرستان در طول سال به بهره برداری رسید که در هفته ای که گذشت با حضور مسئولین شهرستانی و استانی پروژه ها افتتاح شد و پروژه های دیگری نیز کلنگ زنی شد که در دهه فجر افتتاح شوند و در این راستا همه دستگاه های اجرایی موظف شدند تمام پروژه هایی را که می توانند پیگیری کنند تا در دهه فجر افتتاح شود.

خطیبی در ادامه به خدمات قابل ارائه در حوزه فرهنگی، اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: تلاش می کنیم تا ناهنجاری های موجود در جامعه را با کمک دستگاه های فرهنگی و پیگیری روحانیون و شورای شهر و روستا انجام دهیم و در جهت ارتقا فرهنگ دینی ومذهبی در منطقه تلاش کنیم تا به جایگاه مناسب برسد.

توجه ویژه به دستگاه های خدمت رسان قرچک از اهمیت ویژه برخوردار است

وی در ادامه به تقویت زیر ساخت های شهرستان اشاره کرد و گفت:در ۳ الی ۴ سال اخیر که قرچک شهرستان شده است باید به دستگاه های خدمت رسان توجه بیشتری می شد لذا در صدد هستیم این دستگاه ها را به جایگاهی برسانیم که شایسته باشد و در رابطه با برق و اب نیاز است سرمایه گذاری های جدی صورت بگیرد و در خصوص مبلمان شهری نیز انتظار ما از شورا و شهرداری این است که با توجه به ارزش افزوده و اعتبارات و درامدهای پایدار ساختار شهری تقویت شود و همچنین سکونتگاه هایی باید ایجاد شود تا بتوانیم به عنوان یکی از شهرهایی اسکان مهاجرین را دارند خدمات بدهیم.

خطیبی در رابطه با مسائل زیست محیطی و الایندگی هوا گفت:با توجه به اینکه قرچک در جنوب شرق استان تهران قرار دارد و فاضلاب های شهرری و تهران نیز به این منطقه سرازیر است باید تلاش کنیم از طریق وزارت نیرو و اب و فاضلاب ساماندهی فاضلاب هایی که به این سمت سرازیر است پیگیری لازم را داشته باشیم.

سرپرست فرمانداری قرچک اظهار داشت: بحث ارامستان نیز که از مطالبات اصلی این شهرستان است و ۳ امام زاده ای که در این منطقه قرار دارند پیگیری های مقدماتی در خصوص تحویل زمین انجام شده و در تلاش هستیم این آرامستان را برای شهر ایجاد کنیم.

وی در پایان به شرایط ویژه منطقه ای و مشکلات اقتصادی و هجمه هایی که در کشور وجود دارد اشاره کرد و افزود: هم اکنون یک جنگ تمام عیار اقتصادی توسط دشمن ایجاد شده باید سعی کنیم ارتباط مستمر بین مردم و مسئولین را ایجاد کنیم تا از این مشکلات عبور کنیم.