به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوفرستی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: درک مفاهیم عمیق قرآن کریم، تشخیص حق از باطل و غلبه بر وسوسه‌های شیطانی با رعایت تقوای الهی محقق می‌شود.

امام‌جمعه موقت بیرجند بیان کرد: بر این اساس قرآن کریم به‌صراحت می‌گوید هر کس که تقوا پیشه سازد ما به او فرقان(بصیرت و شناخت حق از باطل) عطا می‌کنیم.

نوفرستی با اشاره به دهه امامت و ولایت ادامه داد: ثمره ولایت در جامعه اسلامی پیوند و اتصال مؤمنین با یکدیگر و برائت از مخالفان و دشمنان دین است.

وی با بیان اینکه نام علی(ع) حدود ۵۰ بار در خطبه غدیر آمده است، افزود: ولایت و امامت عهدی الهی است و خداوند با توجه به شناختی که از انسان‌ها دارد تعیین می‌کند چه کسانی لیاقت رهبری بر مردم را دارند.

امام‌جمعه موقت بیرجند گفت: عدالت محوری، پاک دستی و مردمی بودن از ویژگی‌ها و معیارهای مسئولان حکومت علوی است.

نوفرستی اظهار کرد: تمسک به معیارهای اقتصاد مقاومتی با محوریت حمایت از تولید داخلی در شرایط فعلی مانند سنگرسازی در دوران جنگ نظامی حائز اهمیت است.

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر بازار ارز، سکه و طلا از سوی مدیران بیان کرد: نباید عده‌ای ارز با قیمت دولتی دریافت کرده اما نظارت و مدیریتی بر اینکه این دلارها در چه راهی مصرف می‌شود، وجود نداشته باشد.

امام‌جمعه موقت بیرجند در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفت: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی ازآنجایی‌که مذاکره با آمریکا نفعی برای ملت ایران و جمهوری اسلامی ندارد علاقه‌مندی به این امر نداریم.

نوفرستی اظهار کرد: در مذاکره با اروپا نیز باید نگاهی شک‌آلود به متعهد بودن آنان به وعده‌هایشان داشته باشیم چراکه تجربه ثابت کرده که آنان هیچ‌گاه پایبند به تعهدات نبوده‌اند.

وی بیان کرد: بر طبق گفته‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی جلسه هفته گذشته مجلس و سؤال از رئیس‌جمهور نمایش اقتدار و مردم‌سالاری دینی در ایران اسلامی بود.

امام‌جمعه موقت بیرجند با اشاره به سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر ادامه داد: این اتفاق نشان می‌دهد که دشمن همواره به دنبال محدود کردن و آسیب رساندن به رهبران دینی است.