به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید منتصر هاشمی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر چمران با تبریک سالروز ولادت باب‌الحوائج حضرت موسی بن جعفر (ع) اظهار کرد: این امام همام فرمودند: «لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم»، پیروان اهل بیت (ع) نسبت به رفتار و گفته‌های خود حسابرسی روزانه دارند.

وی در ادامه به حضور رئیس جمهور در مجلس و پاسخگویی به سئوالات نمایندگان اشاره کرد و افزود: کیفیت حضور و پرسش و پاسخگویی مجلس و رئیس جمهور نمایش گام‌های واقعی برای حل مشکلات و خروجی آن از بین بردن طمع دشمنان بود که نسبت به ایجاد اختلاف و تقابل در این جلسه حساب کرده بودند.

خطیب جمعه شهر چمران بیان کرد: ان‌شاءالله با برخورد جدی قوه قضائیه که الحمدلله شاهد آن هستیم و همچنین ورود جدی مسئولان قوا به مشکلات اقتصادی موجود، این مقطع به سرعت طی شود و تبدیل به تجربه‌ای گرانبها و فرصتی برای ترقی اقتصادی کشور باشد.

وی همچنین با اشاره به دهم شهریور ۱۳۶۲ سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: تشکیل بانکداری اسلامی یک ضرورت است و این موضوع در گرو اصلاح مقررات است.

هاشمی خاطرنشان کرد: نباید به گونه‌ای باشد که افراد بانفوذ در یک شب صدها میلیارد تومان پول بگیرد و یک عده اسیر گرفتن وام ازدواج باشند، این اشکالات باید اصلاح شود. کسانی نیز که از بانک تسهیلات می‌گیرند باید وظیفه شرعی خود را بدانند، بانک پول را از آسمان نیاورده، پول ملت و امانت است و باید برگردانده شود همچنین وام را در مورد خود مصرف کنند.

امام جمعه شهر چمران متذکر شد: ربا گرفتن جنگ با خداست، البته موارد وام با حسب احکام ثانویه تفصیل فتوای مراجع را دارد و باید به رای مراجع رجوع کرد، اما به صورت کلی کسی که ربا می‌دهد، ربا می‌گیرد، صورتش را می‌نویسد، شاهد می‌شود، همه اینها به معنی شمشیر کشیدن و جنگ باخدا است.

هاشمی اظهار کرد: اصلاح قانون و مقرراتی که مشکل شرعی دارند و هم اخذ وام را مشکل و هم زمانش را طولانی و در آن ابهام ایجاد می‌کند و قابل توجیه به چند وجه باشد باید برداشته و اصلاح شود. درکل باید گفت اگر دنبال تحقق کار و تولید و اشتغال هستیم باید نظام بانکی اصلاح شود، ربا از پول، پول درآوردن است و این یعنی تعطیلی تولید و اشتغال. این در حالی است که از کار باید پول درآورد.

خطیب جمعه شهر چمران در پایان گفت: سزاوار است گفته شود اسلامی کردن بانک خدمت بزرگ به نظام اسلامی است. این طرز اداره کردن بانک‌ها و دادن تسهیلات ربوی موجب نارضایتی مراجع و مردم متدین است.