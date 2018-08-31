صداقت مهمترین ویژگی جامعه اسلامی/بیکاری و گرانی مشکل اصلی مردم

به گزارش خبرنگار مهر ماموستا سید احسن حسینی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: صداقت و اعتماد از جمله ویژگی های مهم جامعه اسلامی به شمار می رود و همه ما باید برای ترویج این دو ویژگی مهم تلاش جدی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در آموزه های دینی ما نیز به موضوع صداقت تاکید شده است، افزود: صادق بودن و داشتن صداقت در تمامی حوزه ها زمینه ساز دیگر ویژگی های مثبت در یک جامعه اسلامی است.

امام جمعه موقت سنندج با اشاره به اینکه وقتی که در یک جامعه صداقت وجود نداشته باشد دروغگویی رواج پیدا می کند، عنوان کرد: صادق بودن مهمترین اصل در یک زندگی سالم است و به همین دلیل باید این مهم در تمامی شئون زندگی مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد.

وی گفت: وقتی که صادق بودن و صداقت در جامعه رواج داشته باشد آن جامعه به سمت سوی سعادت و خوشبختی پیش می‌رود.

ماموستا حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به دو مسئله بسیار مهم و گرانی و بیکاری در جامعه اشاره کرد و گفت: تلاش برای رفع تقاضای مردم در این دو بخش یکی از نیازهای ضروری است و همه مسئولان و مدیران باید به این دو مشکل مهم مردم به صورت ویژه رسیدگی کنند.

وی با بیان اینکه امروز عده ای با احتکار اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم به جامعه ظلم می کنند، افزود: برخورد قاطع با اینگونه افراد لازم و ضروری است.

امام جمعه موقت سنندج به مسئله بیکاری در جامعه اشاره کرد و افزود: تلاش در راستای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سراسر کشور به ویژه استان کردستان یکی از مطالبات جدی و به حق مردم به شمار می‌رود و بسیج تمامی امکانات در راستای رفع این مشکل لازم و ضروری است.

وی به ایام هفته تعاون اشاره کرد و گفت: تعاون یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب در راستای توسعه هر جامعه و کشوری به شمار می‌رود و باید نسبت به این ظرفیت مهم توجهی ویژه صورت گیرد.

ماموستا حسینی با تبریک ایام هفته تعاون به تمامی تعاونگران، یادآور شد: لازم است که همه مسئولان و مدیران اداره کل تعاون استان تعامل و همکاری داشته باشد.