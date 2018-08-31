ترکیه موافقت کرد/ عملیات ادلب بزودی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دپیلماتیک عالی رتبه به رای الیوم اعلام کرد: توافق برای شروع عملیات ضد تروریستها در ادلب سوریه پس از موافقت ترکیه با عملیات نظامی که چند مرحله ای خواهد بود، حاصل شده است.

این منبع بیان کرد: مرحله اول از حومه لاذقیه و جسرالشغور و سراقب تا سهل الغاب در حومه حماه خواهد بود.

به گفته این منبع؛ روسیه امروز از آنکارا خواسته که موضع خود را سریعا مشخص کند زیرا زمان با توجه به ادامه لشکرکشی آمریکا به منطقه به نفع کسی نیست.

این منبع بیان کرد: ترکیه موافقت خود را با مرحله نخست عملیات نظامی که هنوز ساعت صفر آن اعلام نشده، اعلام کرده است.

منبع عالی رتبه دیپلماتیک گفت: ترکیه به روسها اعلام کرده است که هیئت تحریر الشام موافق انحلال خود است و درخواست مهلت اندک برای آن کرده است.

این منبع به واکنش روسیه در این باره اشاره ای نکرد اما تاکید کرد: ترکیه با ترتیبات مربوط به غیرنظامیان آواره از ادلب موافقت کرده است.

به گفته این منبع؛ واحدهای نظامی طی ساعات آینده دستورات لازم برای نبرد ادلب را دریافت خواهند کرد.