۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

امام جمعه گرگان:

استیضاح وزیر آموزش و پرورش بعد از بازگشایی مدارس بررسی شود

گرگان- امام جمعه گرگان گفت: استیضاح وزیر آموزش و پرورش در شرایط فعلی مناسب نیست و بعد از بازگشایی مدارس بررسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان گرگان، با قرائت خطبه ۱۸۲ نهج ابلاغه، اظهار کرد: در گذشته در بسیاری از کشورها، طبقات معمولی جامعه اجازه تحصیل نداشتند و این اختصاص به طبقه اشرافی داشت.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه تبعیض همیشه در تاریخ زندگی بشر وجود داشت، گفت: آنچه که باعث برتری انسان می شود تقوا است و این باید مورد توجه بشر قرار گیرد.

وی با اشاره به فرمایش امیرالمومنین (ع) که همه انبیا از اهداف مشترکی برخوردار بودند، یادآور شد: از نظر ادیان آسمانی همه انسان ها باهم مساوی هستند و هیچ امتیازی بر هم ندارند.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: هرکسی که در مقابل خدا قد علم می کند و سعی دارد بندگان خدا را به بردگی گیرد باید با آن مخالفت کرد.

وی افزود: امیرالمومنین می فرمایند خداوند هرآنچه که انسان به آن نیاز داشت در این جهان برای بشر آفرید که باید در مقابل همه این نعمت ها قدر شناس و شاکر بود.

مسئولان نظام در مقابل مردم پاسخگو باشند

امام جمعه گرگان در خطبه دوم با اشاره به حضور رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی، گفت: این موضوع نشان می دهد که مسئولان نظام در مقابل مردم و مجلس باید پاسخگو باشند.

وی خاطرنشان کرد: قبل از اینکه رئیس جمهور به مجلس رود تلاش های زیادی از سوی دشمنان داخل و خارج از کشور صورت گرفت و سعی داشتند فضای کشور را به آشوب بکشانند.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: با پرسش و پاسخ هایی که در مجلس صورت گرفت تمام توطئه های دشمنان خنثی شد و آن ها نتوانستند به مقاصد شوم خود برسند.

وی با اشاره به استیضاح وزرا توسط نمایندگان مجلس، گفت: نمایندگان مجلس باید تمام جوانب کار را در نظر گیرند و بعد برای استیضاح کنند.  

امام جمعه گرگان گفت: یکی از وزرای که مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار می گیرد وزیر آموزش و پرورش است که نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند طی چند روز آینده مدارس کشور فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و انجام این کار در این مقطع از زمان صلاح نیست.

وی از نمایندگان مجلس خواست که اجازه دهند دانش آموزان در کلاس های درس مستقر شوند و بعد این کار انجام شود.

