به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش تخصصی دشمن شناسی «دین زاو» با هدف مقابله با تهدیدات اعتقادی دشمنان و ضرورت آشنایی مقابله با آنها، از صبح روز چهارشنبه هفتم شهریور تا جمعه نهم شهریور ماه جاری در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

در این مراسم که به همت فرهنگسرای اندیشه و با مشارکت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، حوزه هنری و خبرگزاری فارس در حال برگزاری است به بررسی موضوعاتی همچون: نقش اینفلوئنسرها و سلبریتی ها در مهندسی افکار عمومی، دشمن شناسی از منظر مقام معظم رهبری، استراتژی رسانه ای، صیهونیسم و نقش ماناروها، مهندسی افکار عمومی به روش اقناع و تبلیغ، رصد و بررسی فعالیت های رسانه ای منافقین، تکنیک های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر، تکنیک های هک و جاسوسی تلفن همراه، فرآیندشناسی موج های فضای مجازی، رسانه و تمدن نوین اسلامی ایرانی، گرافیک رسانه ای و کاریکاتور، توسط کارشناسان صاحب نام پرداخته شد.

نقش بازی های رایانه ای درپروژه اسلام هراسی

در آغاز همایش، علی صابونچی با اشاره به بازی های رایانه ای گفت: طراحان و سازندگان این نوع بازی ها هدفی غیر از ایجاد سرگرمی برای مخاطبان دارند، آنها پروژه اسلام هراسی را در قالب ساخت بازی های یارانه ای کلید زدند.

وی با توجه به اینکه پروژه اسلام هراسی در دستور کار دشمنان قرار دارد، گفت: در بسیاری از این بازی ها که در دسترس عموم قرار دارد نشانه هایی از شیطنت و توطئه های دشمنان وجود دارد، در حقیقت آنهایی که دستشان به خون بسیاری از مردم مسلمان آغشته است می کوشند تا در قالب این بازی ها مسلمانان را جنایت کار ، تروریست و مخل نظم و امنیت جهان و آمریکایی ها را افرادی صلح طلب و مبارزه گر با ظلم و ستم معرفی کنند.

دانش و قدرت مکمل یکدیگرند

میلاد دخانچی، فعال فرهنگی نیز در ادامه همایش، با بیان اینکه در دنیا کنونی قدرتمندان دانش را می سازند، گفت: رسانه ملی در جایگاهی قرار دارد که رابط میان مردم و حاکمیت است و با توجه به منافع ملی و مردمی فعالیت می کند. در شرایطی که رسانه باید به نوعی فرهنگ ساز و مروج آن باشد، واگذاری رسانه به بخش خصوصی باعث شده که رسانه ملی مروج خواسته های سرمایه گذاران شود.

دخانچی افزود: بنابراین، نظام دانشی ای که در آن جامعه توسط رسانه ساخته شده است، به نوعی بی مصرف خواهد بود و منجر به فاصله گرفتن مردم از اهداف حقیقی حاکمیت می شود.

وی با اشاره به اینکه نباید ساز و کار فرهنگی خود را در اختیار قدرت یا جنبش های سیاسی قرار دهیم، گفت: رسانه ملی نیز تحت هیچ شرایطی نباید در اختیار قدرت، سیاست یا سرمایه داری قرار گیرد.

خلاء جبهه انقلاب اسلامی در رسانه ها

حسن میثمی فعال فرهنگی در ادامه دومین روز از برگزاری همایش تخصصی دین زاو، با اشاره به فعالیت گسترده کاربران فضای مجازی، گفت: عدم برنامه ریزی و سازماندهی قوی تشکل های انقلابی موجب شده تا زمینه برای هرگونه اقدام کاربران فاقد تخصص برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی فراهم شود.

میثمی با توجه به اینکه در عرصه سیاست متخصصان و صاحب نظران کارآمدی داریم، اظهار کرد: نباید تمام توجه به حوزه سیاست معطوف شود بلکه رسیدگی به موضوعات اجتماعی، فرهنگی، زنان و محیط زیست و... باعث ممانعت از هر گونه نظر و تاثیرگذاری افرادی نامتخصص که از طریق فضای مجازی شناخته شده اند، می شود.

دانش رسانه نیاز ضروری جامعه

سپس محمد صادق دهنادی، پژوهشگر دین و رسانه، افزود: امروز بسیاری از مردم نیازمندی های خود را از طریق رسانه بدست می آورند، آنها حتی ابتدایی ترین احکام خود را در رسانه ها جستجو می کنند، بطور مثال، پرداخت خمس و زکات از طریق درگاه های اینترنتی صورت می گیرد و اوقات شرعی و حتی رویت ماه رمضان توسط رسانه اعلام می شود، اگر کسی سواد رسانه ای کافی نداشته باشد در انجام مقدماتی ترین احکام دین خود ناتوان خواهد بود.

وی با بیان اینکه نداشتن سواد رسانه ای بی سوادی محسوب می شود، اظهار کرد: حتی اگر حکومتی سواد رسانه ای نداشته باشد، توانایی اداره یک اجتماع را ندارد و حکمرانی بر او شایسته نیست.

دشمنی آمریکا با اصل نظام و انقلاب اسلامی پایان ناپذیر است

فواد ایزدی در ادامه همایش با بیان اینکه زبان و فرهنگ اصلی آمریکایی‌ها تهدید و تحریم است، گفت: مشکل اساسی این کشور با جمهوری اسلامی اصل نظام است.

وی با اشاره به قوانین سیاست خارجی آمریکا اظهار کرد: کتابی در این خصوص به چاپ رسیده است که در آن چنین آورده شده است که آمریکا هر کشوری را دشمن محسوب نماید از هیچ تلاشی برای تضعیف و تخریب آن دریغ نمی کند فارغ از اینکه کشور مورد هدف چه اقدامات اصلاحی انجام داده است. بنابراین، امتیاز دادن و مذاکره با آنها راه کاهش خصومت های آنها نیست. بلکه راهکاری که تا حدودی می توان مشکلات با آمریکا را کاهش داد، این است که کشور به سطحی از قدرت برسد که آمریکایی ها طمع نکنند و آن کشور را مورد هدف نابودی قرار ندهند.

وی در پایان بیان کرد: جمهوری اسلامی امروزه با مشکلاتی مواجه است که نتیجه مدیریت ضعیف و ناکارآمد برخی مسئولان است، ما با توجه و اتکا به ظرفیت های بالقوه داخلی می توانیم مشکلات جاری کشورمان را کاهش دهیم.