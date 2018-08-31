تروریستها از بیم حمله ارتش سوریه به ادلب ۲ پل را منفجر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری اعلام کردند که تروریستها در استان ادلب در شمال غرب سوریه دو پل را در نزدیکی مواضع خود به منظور ایجاد مانع در برابر پیشروی نیروهای سوریه در صورت شروع عملیات بازپس گیری استان ادلب منفجر کردند. این دو پل در استان حماه نزدیک به ادلب قرار داشتند و اراضی تحت سیطره معارضان را به مناطق تحت تسلط دولت سوریه مرتبط می کرد.

تروریستها دو پل را در شهرک های الشریعه و بیت الراس در سهل الغاب با استفاده از مقادیر زیادی مواد منفجره، منفجر کردند. این دو پل از مهمترین و بزرگترین پلها در حومه شمال غربی حماه محسوب می شدند که شهرک الشریعه و بیت الراس و روستاها و شهرک های مجاور را به هم ربط می داد.

این منابع بیان کردند: تروریستها به این دلیل این دو پل را منجر کردند که تانک ها و ادوات دولت سوریه را در نزدیکی این منطقه رصد کردند. این پلها از جمله پل های اصلی هستند اما دو پل دیگر در منطقه سهل الغاب در حومه شمال غربی حماه وجود دارد.