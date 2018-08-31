برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی مطالبه مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد شاهچراغی در خطبههای نماز جمعه نهمین روز از شهریورماه۹۷، به میزبانی مصلای امام خمینی(ره) سمنان، ضمن بیان اینکه برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی مطالبه و دستاورد مهمی درراه مبارزه با فساد است، بیان کرد: مشکلات زیادی بر سر راه مردم است اما بعضاً اخبار مقابله و مبارزه با مفسدان اقتصادی امید را در بین مردم زنده میکند.
وی افزود: باید از قوه قضائیه به دلیل برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی تقدیر کرد چراکه این امر رسالتی انقلابی و دستاوردی مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
برخورد قاطع با مفسدان
امامجمعه سمنان برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی را خواستار شد و گفت: باید دست نااهلان از اموال مردم و همچنین بیتالمال حکومت اسلامی کوتاه شود.
آیتالله شاهچراغی بهضرورت تبیین شعار سال در زمینه حمایت از کالای ایرانی نیز تأکید کرد و بیان داشت: افزایش توانمندی و تولیدات داخلی یکی از راههای حمایت کالای ایرانی است اما باید در نظر داشت که برای این منظور همه مردم و آحاد جامعه باید دستبهدست هم دهند.
وی بابیان اینکه ارتقای تولیدات داخلی، عزم جهادی، ایجاد نشاط در جامعه و اقتصاد مقاومتی موجب شکست توطئههای آمریکا و همپیمانانش میشود، افزود: از دولتمردان میخواهیم تا در راستای تحقق شعار سال و همچنین ارتقای وضعیت اقتصاد عمومی جامعه اهتمام بیشتری داشته باشند.
ترویج وحدت بین مردم و مسئولان
عضو خبرگان رهبری گفت: امروز با اتحاد بیشتر بین مسئولان و مردم میتوانیم شاهد گشایشهای اقتصادی در کشور باشیم که به ارتقای سطح رفاه مردم منجر خواهد شد.
آیتالله شاهچراغی بابیان اینکه مردم با مشکلات عدیده اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، تأکید کرد: ما از دولت انتظار داریم که در راستای رفع مشکلات مردم عزم قویتر و گامهای عملیتری را بردارد.
وی با تقدیر از نمایندگان مردم در مجلس و دولت در طرح دغدغههای مردمی و پاسخ ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس، گفت: طرح سؤال از رئیسجمهور در فضایی آرام و در حالی برگزار شد که نمایندگان دغدغههای مردم را بیان کردند اما انتظار از دولت بیشتر است تا درزمینهٔ رفاه اجتماعی گامهای اساسیتری بردارد.
ضرورت تکریم بازنشستگان
امامجمعه سمنان در ادامه ضمن گرامی داشت غدیر خم، تأکید کرد: این ایام فرصتی مناسب برای تبیین فرهنگ غدیر و ولایتمداری بهخصوص در بین جوانان با توجه به هجمه فرهنگی دشمنان است.
آیتالله شاهچراغی به مناسبت هفته خانواده و تکریم بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: تکریم بازنشستگان یک رسالت دولتی و همگانی است که فرهنگ قدردانی و احترام به پیشکسوت را در جامعه اشاعه میدهد.
وی خواستار رسیدگی بیشتر مسئولان به معیشت و مشکلات بازنشستگان کشوری شد و گفت: بازنشستگان با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو هستند و انتظار داریم تا دولت در راستای رفع این مشکلات گامهای اساسی بردارد.