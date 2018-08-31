داوران سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاترخیابانی مریوان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، جلال قلعه شاخانی در حکمی قطب الدین صادقی، (نویسنده، کارگردان و بازیگر) اصغر همت (بازیگر سینما و تئاتر) محمودرضا رحیمی (نویسنده، کارگردان و بازیگر) ایرج راد (کارگدان و بازیگر) و فاتح بادپروار (کارگردان، پژوهشگر و بازیگر تئاتر) را به عنوان دواران مرحله پایانی سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی کرد.

قطب‌الدین صادقی نویسنده، فیلم‌نامه‌نویس، مترجم، کارگردان تئاتر، استاد دانشگاه،بازیگر سینما، تلویزیون و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران است

وی در سال ۱۳۵۴ مدرک کارشناسی خود را در رشته هنرهای نمایشی، از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دریافت نمود؛ سپس جهت ادامه تحصیل عازم فرانسه شد و توانست در دانشگاه سوربن پاریس، دوره کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته هنرهای نمایشی به پایان ببرد. پس از پایان تحصیلات در سال ۱۳۶۴ به ایران بازگشت و در کنار تدریس در دانشگاه‌های مختلف، به فعالیت‌های هنری و ادبی پرداخت.

از عمده فعالیت‌های صادقی می‌توان به تألیف ۵۰ نمایشنامه، کارگردانی ۵۲ تئاتر و چندین فیلم کوتاه، ترجمه ۱۸ کتاب و بازی در فیلم و سریال‌های مشهوری همچون کیف انگلیسی، کلاه پهلوی ومعمای شاه اشاره کرد.

اصغر همت بازیگر سینما و تئاتر متولد (۲۷ آذر ۱۳۳۱) شیراز است.دانش آموخته ی تئاتر در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷ و دارای نشان درجه یک هنری در بازیگری از شورای ارزشیابی هنرمندان شور در سال ۱۳۸۱ است.

او در فیلم های ‌تگرگ و آفتاب، بیخوابی،یه حبه قند ،آخرین ملکه زمین ،مقلد شیطان،پرونده هاوانا ،فیلم شاهزاده ایرانی، زشت و زیبا، هفت سنگ، ماه و خورشید، علی و غول جنگل، در مسیر تندباد، روزهای انتظار ،شیر سنگی، ما ایستاده‌ایم، سرخپوست‌ها و ماجراهای علاءالدین و چراغ جادو و سریال های امام علی، هفت‌سنگ، آژانس دوستی، چهل سرباز، آهوی ماه نهم، مثل هیچ‌کس، پازل و هزار دستان ایفای نقش نموده است.

محمودرضا رحیمی؛ متولد سال ۱۳۴۸ در مشهد است، دارای نشان درجه یک هنری، کارگردانی تئاتر، عضو و سخنگوی هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر، کارشناسی ارشد کارگردانی تربیت مدرس ، بازرس اصلی انجمن کارگردانان خانه تئاتر، تدریس بازیگری و کارگردانی دوره ارشد دانشگاه هنر ، مولف دوره پنج جلدی فنون بازیگری، کارگردان و پژوهشگر تئاتر، برگزاری دهها ورک شاپ بازیگری و کارگردانی در مناطق مختلف کشور و عضو داوری و شورای انتخاب ده ها جشنواره بین المللی و کشوری و مناطق کشوری است.

از آثاری که رحیمی کارگردانی کرده است می‌توان به نمایش‌های «چند کاپریس برای ویولون»، «پدر»،‌ «آخرین نوار کراپ»، «رکوئیم برای یک راهبه»، «سه‌خواهر»، «مرگ آسیدکاظم»، «مرکب‌خوانی و ارکستر مردگان» و ... اشاره کرد.

رحیمی تا کنون سه جلد از مجموعه «فنون بازیگری»؛ جلد نخست بدن، جلد دوم حرکت و جلد سوم صوت، صدا و گفتار را منتشر کرده است و دو مجلد دیگر این مجموعه با عنوان‌های «از تربیت حس تا تثبیت احساسات» و «تخیل فرهیخته» در دست انتشار قرار دارد.

رحیمی در چند مجموعه تلویزیونی همچون «رنگین‌کمان»، «چرخ‌وفلک» و ... هم بازی کرده است

ایرج راد در سال ۱۳۲۴ در تهران به دنیا آمد. او فارغ التحصیل کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه کاردیف (انگلستان) و عنوان درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور است.

راد ‌آغاز فعالیت تئاتری خود را از سال ۱۳۳۷ با اجراهایی برای کودکان و گذراندن دوره فن بیان و تئاتر در کلاس‌های مهین دیهیم (کر ملی تهران و خانه جوانان) در سال ۱۳۳۸ آغاز نمود.

راد در تله تئاتر های "ایستگاه"، "آریا داکاپو "، "گربه سیاه"،"کشتی نوح" و "در پوست شیر" ایفای نقش نموده است و کارگردانی تله تئاترهای "در شاهراه"، "دکتر فاستوس" و "نشان" را به عهده داشته است و در عرصه تصویر نیز بازی در سریال‌های "امیرکبیر"، "وزیر مختار"، "سنگ و شیشه"، "در پناه تو"، "در قلب من"، "گمشده"، "تلفن مشترک"، "راهی به سوی خانه"، "بازی زندگی"، "افسون"، "مزرعه کوچک" و "گارد ساحلی " و فیلم‌های سینمایی "پستچی"، "دایره مینا"، "بنگاه تئاترال"، "گردباد"،‌"اجاره‌نشین‌ها"، "جعفرخان از فرنگ برگشته"، "ویزا"، "طوبی"،‌"چون ابر در بهاران"، "نصف جهان"، "سهراب تا سهراب "، "شور عشق "، "هفت ترانه‌" و "شمعی در باد" را در کارنامه هنری تصویری خود دارد.

ایرج راد از جمله هنرمندان بزرگ و مطرحی می باشد که داوری جشنواره‌های فجر، منطقه‌ای، استانی، رضوی، دفاع مقدس، عاشورایی، ارتش را در کارنامه هنری و حرفه ای خود دارد. او عضو هیأت موسس خانه سینما و سه دوره عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن بازیگران سینما، عضو هیأت موسس و هیأت مدیره سندیکای هنرمندان تئاتر اوایل انقلاب، عضو هیأت مدیره شورای عالی خانه هنرمندان ایران از بدو تاسیس تا به امروز، عضو هیأت مدیره خانه تئاتر از بدو تاسیس تا به امروز، عضو گروه کر خانم باغچه‌بان در هنرستان عالی موسیقی، یک دوره کوتاه آشنایی با شاهین سرکیسیان طی جلساتی و در ادامه فعالیت تئاتری در کتاب هفته گروه تئاتر"میترا" ، فعالیت در گروه تئاتر مهر و انجمن تئاتر ایران و سپس اداره تئاتر نیز بوده و می باشد.

فاتح بادپروا؛ کارگردان ، پژوهشگر و بازیگر تئاتر اهل مریوان، از بنیان گذاران جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به شمار می‌رود،نایب رئیس انجمن هنرهای نمایشی کردستان، مدیریت سینما کوردستان مریوان ، دبیر اجرایی دوره های قبلی جشنواره ، عضویت در شورای انتخاب و داوری جشنواره‌های مختلف کشور، حضور در جشنواره های معتبر داخلی و خارجی و اجرای نمایش های خیابانی در روستاهای کردستان را طی سال‌های دفاع مقدس در پرونده کاری خود دارد.