به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید لطف الله حیات الغیب در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد ضمن سفارش به تقوا به شنبه دهم شهریور و بیستم ذی الحجه سالروز ولادت امام موسی کاظم(ع) اشاره کرد و اظهار داشت: امام موسی کاظم می فرماید «همانا فقه کلید بصیرت است».

فهم دین موجب کمال انسان می شود

وی تصریح کرد: انسان تا دین را نفهمد کلیدهای بصیرت را پیدا نمی کند، فهم دین موجب کمال است.

خطیب موقت جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه کسی که با فهم و معرفت بیشتر خدا را عبادت می کند ثوابش بیشتر است، افزود: فهم دین سبب تحصیل درجات بلند در دنیا و آخرت است؛ اگر دین را دقیق و صحیح فهمیدیم می توانیم بر اساس آن به مقامات عالیه برسیم.

یکی از کسانی که شجاعانه در مقابل مکر و حیله استعمار انگلیس ایستاد رئیس علی دلواری بود

حجت الاسلام حیات الغیب به دوشنبه ۱۲ شهریور و ۲۲ ذی الحجه سالروز شهادت رئیس علی دلواری اشاره کرد و گفت: یکی از کسانی که شجاعانه در مقابل مکر و حیله استعمار انگلیس ایستاد رئیس علی دلواری بود؛ یاد و خاطره او را گرامی می داریم.

وی همچنین به ۱۳ شهریورماه روز تعاون اشاره کرد و افزود: تعاون یک معنای عمومی دارد یک معنای خاص؛ قرآن دستور می دهد که در تقوا و کار خیر همدیگر را تعاون کنید.

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه انسان ها باید در تمام زندگی باهم تعامل داشته و یکدیگر را یاری برسانند، تصریح کرد: اگر همکاری نباشد هیجکس نمی تواند زندگی را خود پیش ببرد.

حجت الاسلام حیات الغیب با اشاره به پنجشنبه ۱۵ شهریور ماه روز خانواده اظهار داشت: پیامبر گرامی اسلام می فرماید «هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از امر ازدواج نیست» ما باید با الگوگیری از زندگی امام علی(ع) و فاطمه زهرا(س) امر ازدواج جوانان را آسان و فراهم کنیم.

جلسه سوال از رئیس جمهور تجلی مردم سالاری دینی بود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: این جلسه چند پیام داشت؛ نخست اینکه این جلسه تجلی مردم سالاری دینی بود؛ مردم نماینده انتخاب کرده اند تا اگر یک روز نیاز بود از رئیس جمهور بر اساس قانون سوال کنند و این حق مجلس است.

خطیب موقت جمعه خرم آباد با بیان اینکه پیام دیگر این جلسه این بود که مجلس در راس امور است، همان چیزی که امام راحل فرمود، تصریح کرد: سومین پیام نیز این بود که نظام اسلامی نظامی پاسخگو است و همه مسئولین باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.

حجت الاسلام حیات الغیب با تاکید بر اینکه جلسه سوال از رئیس جمهور تجلی وحدت مسئولین کشور بود، مجلسی ها خیلی مودبانه از رئیس جمهور سوال کردند و رئیس جمهور پاسخ داد، افزود: در این جلسه مجلس رای جناحی به پاسخ های رئیس جمهور نداد؛ رایی که مردم می خواستند دادند.

ضرورت تغییر اساسی در دولت و تلاش بیشتر دولتمردان

وی با اشاره به اینکه اما در مجموع این جلسه ضرورت تغییر اساسی در دولت و تلاش بیشتر دولتمردان را نشان داد، گفت: دولتمردان باید همت بیشتری داشته باشند و وقت بیشتری بگذارند؛ نیروهای قوی تری در میدان خدمتگزاری بگذارند.

امام جمعه موقت خرم آباد به دیدار کارکنان قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: اقداماتی که قوه قضاییه در ارتباط با کسانی که اخلالگر اقتصادی هستند انجام داد چند نتیجه خوب در پی داشت.

باید با کسانی که اموال عمومی مورد نیاز مردم را احتکار می کنند برخورد قاطع شود

حجت الاسلام حیات الغیب با بیان اینکه نخست آنکه اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش یافت، تصریح کرد: این اقدامات به ترمیم چهره قوه قضاییه در میان مردم کمک کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید با کسانی که اموال عمومی مردم را احتکار می کنند برخورد شود، باید با کسی که در این وضعیت زمانی زندگی و معیشت مردم را احتکار و گرانی ایجاد می کند برخورد قاطع شود، افزود: رهبری هم تاکید داشتند که در این رابطه هم کار عملی شود هم تبلیغات صحیح.