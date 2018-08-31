لزوم جدیت و قاطعیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی در خطبه‌های نماز شهر زنجان با بیان اینکه مردم منتظر برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی هستند و این مطالبه به‌حق مردم از مسئولان است، افزود: باید با مفسدان اقتصادی با قاطعیت برخورد شود.

وی بابیان اینکه همه باید به قوه قضائیه در مقابله با مفسدان اقتصادی کمک کنند، تداوم مبارزه با مفاسد اقتصادی را در کشور مورد تأکید قرار داد و گفت: امیدواریم که برخورد با مفسدان اقتصادی باقدرت و قوت ادامه یابد و به برنامه‌های مقطعی نباید تکیه کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان با بیان اینکه قوه قضاییه به اجازه مقام معظم رهبری، با قاطعیت برخورد با اخلالگران اقتصادی را آغاز کرده است، گفت: برخورد قاطع و بستن راه‌های فساد اقتصادی باید در اولویت مسئولان باشد.

خاتمی با تقدیر از اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی را عامل مهم و اساسی در پیشگیری از تکرار مفاسد اقتصادی در آینده عنوان کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان با بیان اینکه دشمن همواره در تلاش برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و همواره با ابزارهای مختلف در تلاش برای تحقق این امر بوده است، افزود: دشمن همواره در کمین است تا از اختلافات داخل کشور بهره‌برداری کند و به همین جهت باید هوشیار و آگاه باشیم.

خاتمی با بیان اینکه امروز باید از کشور یک صدا شنیده شود، گفت: نباید اجازه دهیم در کشور چندصدایی به وجود آید، باید یک‌صدا و متحد باشیم.

وی تأکید کرد: طبق فرموده مقام معظم رهبری مسئولان فعلی آمریکا با وقاحت شمشیر را برای ایران از رو بسته‌اند و بنابراین هیچ مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها در هیچ سطحی انجام نخواهد شد.

خاتمی با اشاره به طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس، این امر را حق مجلس عنوان کرد و افزود: وظیفه مجلس نظارت و سؤال است و نباید برداشت‌های غیرواقع از این امر صورت بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: دشمن فکر می‌کرد که با سؤال از رئیس‌جمهور زمینه اختلاف به وجود خواهد آمد و در مجلس مسائل دیگری مطرح خواهد شد که اما به حول قوه الهی چنین اتفاقی نیفتاد.

خاتمی با اشاره به سالروز مبارزه با استکبار جهانی و انگلیس، افزود: در مقطعی از تاریخ ایران که انگلیس به کشور ما مسلط بود و در خلیج‌فارس ناامنی‌هایی را ایجاد می‌کرد، به همت مراجع و علما و همچنین رئیس‌علی دلواری زمینه مبارزه با استکبار جهانی فراهم شد.

وی با اشاره به سالروز تشکیل پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء، ادامه داد: تشکیل این قرارگاه تدبیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا برای تقویت این مجموعه در کنار ارتش جمهوری اسلامی بود.

خاتمی با تبریک عید بزرگ غدیر گفت: شخصیت امام علی (ع) به‌گونه‌ای بود که حتی افراد خارج از دین اسلام نیز مجذوب ایشان می‌شدند و در جریان غدیر پیامبر اکرم (ص) نگاه سالم از دین را به جامعه ارائه کردند.