دولتمردان اگر از جنس مردم باشند با انتقادها هوشیار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قابل در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین در مسجدالنبی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور دچار چالش جدی شده است انتظار داریم برخی سرمایه داران و اصناف همراهی لازم را داشته باشند تا مشکلات بیشتر نشود.

وی افزود: برخی سرمایه داران اموال خود را در راه خیر بکار می گیرند و عده ای دنبال احتکار هستند اما زهد یعنی دنیا را ابزاری برای دربند شدن ندانی و از همه ببری و به خدا توجه کنید.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: مال دنیا انسانهای مومن را فریب نمی دهد و انسانهای متقی در همه حال مراعات حال دیگران را می کنند.

وی اظهارداشت: کشف انبارهای احتکار کالا در شرایطی که مردم دچار مشکلات معیشتی هستندو برخی کالاها کم شده بسیار تاسف برانگیز است و دولت باید نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشد.

پاسخ رئیس جمهور قانع کننده نبود

قابل در خصوص سوال از رئیس جمهور در مجلس یادآورشد: اتفاقی که در مجلس رخ داد و طرح سوال از رئیس جمهور شاید واقعه تلخ باشد که نباید کار به اینجا می رسید اما امیدواریم پیامدهای خوبی همراه باشد.

وی اضافه کرد: قبل از این جلسه خیلی ها سروصدا می کردند که چه خواهد شد اما باید از رئیس جمهور تشکر کرد که با متانت پاسخ دادند و مردم سالاری دیده شد.

برخی دولتمردان از جنس مردم نیستند

خطیب جمعه قزوین گفت: این جلسه را به فال نیک می گیریم و امیدواریم نظارت مجلس دقیق تر باشد هرچند نه نمایندگان و نه مردم قانع نشدند و هیچ گره ای از مشکلات باز نشد.

وی بیان کرد: باید پذیرفت که فشار افکار عمومی باعث شد مجلس یک تکانی بخورد هر چند این مسائل نشان داد دولتمردان از جنس محرومان نیستند به همین دلیل انتقادها آنها را تکان نمی دهد.

قابل اظهارداشت: در شرایط کنونی برخی از مردم کارت یارانه را در نانوایی گرو می گذارند تا فقط نان بخرند اما آقای ریس جمهور می گوید مازاد هزینه دلار را از وارد کننده می گیریم‌ و پاسخ نمی دهند مردم تکلیفشان چیست.

امام جمعه موقت قزوین گفت: بازهم تکرار می کنم «آقای رئیس جمهور میان مردم بیایید شاید از این کرختی و خواب آلودگی خارج شوید» و ببینید مردم در چه شرایطی هستند.

وی اضافه کرد: در این جلسه برخورد مجلس و رئیس جمهور و نوع ادبیات بکار گرفته شده خوب بود اما دردی از مردم درمان نشد.

دشمنان همچنان غیر قابل اعتماد هستند

خطیب جمعه قزوین در ادامه خطبه های نماز جمعه با اشاره به مناسبت های روز با گرامیداشت سالروز مبارزه با استعمار پیر انگلیس گفت: شهادت مبارز دلیر شهید دلواری را گرامی می داریم و اعلام می کنیم امروز هم انگلیس همان رویکرد استعماری را دنبال می کند و باید مراقب باشیم.

وی بیان کرد: امروز هم خائن زیاد داریم و برخی دولتمردان از شعار علیه انگلیس واهمه دارند.

قابل اظهارداشت: این هفته یادآور فقدان شخصیت های بزرگی مانند شهید قدوسی، محمودی و وحید دستجردی و شهادت میثم تمار در مناسبت ها بود که یادشان را گرامی می داریم.

وی با اشاره به روز تکریم خانواده گفت: تقویت بنیان خانواده می تواند از آسیب های اجتماعی کم کند و به سلامت اجتماع منجر شود.