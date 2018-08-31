به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه این شهر بابیان اینکه سؤال مجلس از رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در فضای آرام و بدون التهاب برگزار شد، ابراز داشت: طی این چهار دهه برای نخستین بار رئیس‌جمهور در مجلس حاضر و به سؤالات وکلای مردم پاسخ گفت که این خود جلوه‌ای از مردم‌سالاری دینی بود که نشان می‌دهد استبداد و خودکامگی در اینجا جایگاهی ندارد.

وی بابیان اینکه مجلس نه‌تنها در طرح سؤال از رئیس‌جمهور بلکه این روحیه پرسش گری را باید در همه ابعاد نظام نیز داشته باشد، افزود: اجزای نظام باید پاسخگوی مردم به‌صورت صریح، شفاف، واقعی و قانع‌کننده باشند و البته نکته مهم این پرسش گری تجلی اتحاد بین قوا نیز بود.

اکثریت جامعه خواهان تغییر و حل مشکلات جامعه‌اند

امام‌جمعه شاهرود با بیان اینکه در طرح سؤال از رئیس‌جمهور برخی دوست داشتند اختلاف و تشنجی در جامعه صورت گیرد، ابراز داشت: بااینکه سؤال‌کنندگان از جناح مخالف دولت بودند اما رأی مجلس نشان داد این مسئله فراجناحی است، بعد از چهل سال باید به بلوغ برسیم جناحی عمل کردن کار کودکانه قلمداد می‌شود.

امینی در ادامه تصریح کرد: سؤال مجلس از رئیس‌جمهور نمونه بسیار خوبی بود که نشان داد رقبا و رفقای دولت جناحی رأی ندادند و این پیام باید به همه اجزای دولت نیز تجلی پیدا کند.

وی افزود: مردم در مسائل بانکی قانع شدند اما موضوع رکود اقتصادی قابل دفاع ازنظر مردم نبود که نشان می‌دهد اکثریت جامعه می‌خواهند دولت تحول و تغییراتی در بدنه خود ایجاد کند و پیام مهم این پرسش‌ها این بود که کشور نیاز به تغییر دارد اما مشکلات مردم نیز نباید بماند.

ضرورت همراهی همه قوا با دولت

امام‌جمعه شاهرود بابیان اینکه همه قوا باید برای حل مشکلات جامعه به قوه مجریه کمک کنند، گفت: مسئولان استانی و شهرستانی نیز باید این پیام مجلس را به‌درستی درک کنند مسائل اقتصادی تنها صرف به مجلس و رئیس‌جمهور نیست و قابل استناد به‌کل جامعه است لذا آن‌ها نیز باید برای حل مشکلات چاره‌اندیشی و در این راستا به دولت کمک کنند.

امینی در ادامه تصریح کرد: در آستانه چهل‌سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم امسال در کل ایام دهه فجر مردم و مسئولان باید چهل‌سالگی انقلاب را به‌صورت ویژه موردتوجه قرار دهند زیرا دشمنان نسبت به این چهل‌سالگی برنامه دارند و ما هم باید دارای برنامه باشیم.

وی افزود: در شرایطی که دشمن به دنبال ناامید کردن مردم است باید همانند سنوات گذشته تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، در کنار ضعف‌ها سرمایه‌های بزرگ سیاسی، اعتقادی و معنوی نیز وجود دارد ولی آن‌ها می‌خواهند که فقط بخش مشکلات موردتوجه مردم قرار گیرد.

آمریکا در خاورمیانه جای پا ندارد

امام‌جمعه شاهرود بابیان اینکه در این چهل‌ساله دشمنان به دنبال اختلافات مذهبی و قومی قبیله‌ای در ایران بودند، ابراز داشت: برای ریشه‌کنی انقلاب از هر ترفندی ازجمله جنگ، مذاکره، فتنه ۸۸، تحریم اقتصادی، داعش و ایران هراسی استفاده کردند اما ملت ایران در این چهار دهه این تهدیدها را به فرصت‌ها تبدیل کردند و خیر آن برای مردم ملموس است.

امینی در ادامه تصریح کرد: کشور با وحدت و یگانگی مسیر تعالی خود را علیرغم توطئه‌های گوناگون دشمنان، با تکیه‌بر منابع داخلی و نیروهای جوان و کارآمد طی کرد تحریم‌ها اگرچه دردسرهایی برای ایران داشت اما ما را ازنظر توان موشکی در داخل کشور در برابر «نمی‌توانید»های آن‌ها غنی کرد که به تعبیر امام راحل ملتی که رمضان دارد از گرسنگی نمی‌ترسد.

وی افزود: در مسائل بین‌المللی به گفته کارشناسان غرب آمریکا همواره در موضع دفاعی بوده است در شرایطی که سفیران آن‌ها در ایران و عراق و پاکستان حکمرانی می‌کردند امروز می‌بینیم نه‌تنها در ایران بلکه در هیچ کجای خاورمیانه نتوانستند جای پای درستی پیدا کنند و محدود شدن مرزهای اسرائیل از واقعیت‌های منطقه و کار انقلاب اسلامی است.

امینی اضافه کرد: مرتب در این دهه اخیر دشمن با برنامه‌های نرم به مؤلفه‌های قدرت ما حمله و شبهه ایجاد کرد و در تأمین مواد غذایی دنیا و مواد دارویی شیطنت می‌کنند که دراین‌بین متأسفانه افرادی که از نظام نان می‌خورند به تکثیر این شبهات دامن زده و با دنبال کردن هدف دشمن، مؤلفه قدرت را زیر سؤال می‌برند لذا باید با بصیرت افزایی کاملاً هوشیار باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر مسئله غدیر و جایگاه آن در جامعه امروز، شهادت شهید رجایی و باهنر، توجه به‌روز خانواده و ضرورت اصلاح بانکداری اسلامی ازجمله مواردی بود که در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود مطرح شد.