دولت عزم جدی در راستای رفع مشکلات اقتصادی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسینیان در دومین نماز جمعه شهریورماه۹۷ به میزبانی مصلای دامغان، بابیان اینکه دولت باید عزم جدی برای حل مشکلات جامعه داشته باشد، تأکید کرد: بیکاری، گرانی و بالا رفتن سن ازدواج از مهم‌ترین موضوعاتی است که دولت باید برای حل آن‌ها گام‌های اساسی بردارد.

وی بابیان اینکه مجلس و دولت در روز سؤال رئیس‌جمهور، تجلی مردم‌سالاری دینی را به نمایش گذاشتند، افزود: تعامل بین این دو قوا قابل‌تقدیر است اما نمایندگان مجلس به دنبال منافع ملت بودند و با عدم رأی به پاسخ‌های رئیس‌جمهور خواستار تغییر و ترمیم کابینه شدند لذا ما نیز معتقد هستیم رئیس‌جمهور باید درترمیم کابینه جدیت بیشتری را از خود نشان دهد.

عزت و اقتدار ملت ویژگی ملت ایران

امام‌جمعه دامغان در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای انقلاب اسلامی طی چهار دهه گذشته اشاره کرد و بابیان اینکه رونمایی از جنگنده کوثر نمادی از عزت و اقتدار، شجاعت غیرت ملت ایران است، گفت: باوجود امکانات و تجهیزات بالای نظامی در کشور دشمنان ملت ایران دیگر نمی‌توانند این ملت را تهدید کنند و از سوی دیگر تعدی به کشور و ملت ما را هرگز از ذهن هم نخواهند گذراند.

حسینیان در سومین بخش از سخنان خود، با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره ملی پسته ایران در دامغان، گفت: به گفته مسئولان برای برگزاری این جشنواره هفت کمیته تشکیل و نمایشگاه سوغات و ادوات کشاورزی با ۲۰۰ غرفه قرار است در دامغان دایر شود لذا ما معتقد هستیم این جشنواره بهترین فرصت برای معرفی توانمندی و پتانسیل‌های شهرستان به سراسر کشور است.

وی بابیان اینکه برگزاری جشنواره پسته یک فرصت بسیار خوب برای سرمایه‌گذاری در دامغان است، بیان کرد: یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این رویداد مهم، ایجاد زمینه اشتغال در دامغان محسوب می شود.

امام‌جمعه دامغان در ادامه به فرارسیدن بیستم ذی الحجه سالروز ولادت با سعادت امام موسی کاظم(ع) نیز اشاره کرد و گفت: هر چه امروز در نظام اسلامی وجود دارد از برکت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است لذا باید قدردان این بزرگواران باشیم.