به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی این هفته کرمانشاه بر لزوم توجه بیشتر به مسائل معیشتی مردم تاکید کرد و اظهار داشت: آنچه امروز باید به عنوان شاخصی مهم و اساسی و به صورت ویژه به آن توجه شود مشکلات اقتصادی است.

وی تکیه بر توان داخلی را نوعی فرصت‌سازی از تهدیدات دشمنان دانست و افزود: ایران قابلیت‌ها و ظرفیت‌های عظیمی در حوزه‌های مختلف دارد که باید با تمام توان و اراده به تولیدات داخلی توجه و تکیه کنیم تا بتوان از تهدیدات دشمنان برای پیشرفت و توسعه فرصت‌ ایجاد کرد.

خطیب جمعه کرمانشاه با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت گفت: معظم‌له در این دیدار توصیه‌هایی داشتند که نه تنها برای هیئت دولت بلکه برای همگان باید نصب‌العین باشد.

آیت‌الله علما تاکیدات رهبر انقلاب در مورد حکومت علوی را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از شاخصه‌های حکومت علوی عدالت است و دولت باید عدالت را در تمام کارها رعایت کند و پاکدامنی، رعایت تقوا و پارسایی و هم‌سطح مردم بودن را نیز مورد توجه قرار دهد.

وی مهمترین وظیفه مسئولان کشور به عنوان یک حکومت اسلامی را معیار و شاخص قرار دادن حکومت علوی عنوان کرد و گفت: اگر معیار و نظام حکومت علوی را رعایت کنیم بسیاری از مشکلات ما رفع می‌شود.

امام جمعه کرمانشاه سپس خواستار جلوگیری از فعالیت مفسدان اقتصادی و سوءاستفاده کنندگان از وضعیت بازار شد و بیان داشت: اگر مسئولان با جدیت و تلاش مضاعف با این افراد مبارزه و برخورد کنند مشکلات اقتصادی کاهش می‌یابد.

آیت‌الله علما همچنین اشاره‌ای به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله روز خانه و خانواده و تکریم بازنشستگان، تعاون و مبارزه با استعمار انگلیس داشت و تصریح کرد: خانواده هسته مرکزی جامعه اسلامی است لذا باید با توجه به تهدیدات و تهاجمات فرهنگی از سوی دشمان نظام و انقلاب والدین مراقب فرزندان خود باشند.