فراخوان وزیران خارجه اتحادیه اروپا به نگرش مبتنی بر واقعیت های برنامه صلح آمیز اتمی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ساز و کارها و ضرورت جستجوی راه حلهای سازنده تصریح کرد : نگرش های اجبارآمیز و تحمیلی که سلب کننده حقوق ملت ایران در چارچوب ماده 4 معاهده منع گسترش بوده، راه حل معقولی نیست. به نظر جمهوری اسلامی ایران، مذاکره به دور از فشار و پیش شرط مبتنی بر معیارهای عادلانه می تواند راه گشا بوده و جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته از ساز وکارهای دیپلماتیک و به خصوص گفتگو در فضای سازنده و سودمند ، استقبال می کند.

وی گفت : اینکه اتحادیه اروپا قطعنامه غیر حقوقی و غیر عادلانه 1737 را مبنای برخی تصمیم گیری های غیر منطقی خود قرار می دهد، مایه تاسف است .

سید محمد علی حسینی با اشاره به سیاست تبعیض آمیز اتحادیه اروپا در قبال برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان خاطرنشان کرد: ما تعجب می کنیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شرایطی که در برنامه های توسعه پایدار خویش، سهم بیشتری از برخورداری نیروگاه های اتمی را برای پیشرفت و توسعه خویش درخواست می کنند از جمهوری اسلامی ایران می خواهند، پیشرفت های بومی اندیشمندان و جوانان ایرانی که در خدمت توسعه پایدار و پیشرفت و رفاه ایرانیان قرار دارد را نادیده گیرند .

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود : جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اروپا توصیه می کند به راهها و شیوه هایی بیندیشند که به مرتفع ساختن نگرانیها و سوء تفاهم ها انجامیده و موجب تقویت حقوق و وظایف مندرج در مقررات و پادمانهای آژانس بین المللی انرژی هسته ای شده و حقوق ملت ایران را نیز سلب ننماید.

حسینی با اشاره به سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا و نتایج ملموس و عینی رویکردهای غلط آن در بحران های عراق و خاورمیانه ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا با اتخاذ راهبرد مبتنی بر عدالت و انصاف از رفتارهای چالش آمیز قدرتهای فزون طلب فاصله گرفته و در تنظیم مناسبات خویش با کشورها ، رویه احترام و منافع متقابل را مبنای اصلی تعاملات خویش قرار دهد و منافع حیاتی خویش را در منطقه با خط مشی های چالش برانگیز آمریکا مرتبط نسازد.