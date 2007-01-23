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۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۳۴

در بیانیه وزارت خارجه کشورمان مطرح شد:

فراخوان وزیران خارجه اتحادیه اروپا به نگرش مبتنی بر واقعیت های برنامه صلح آمیز اتمی ایران

فراخوان وزیران خارجه اتحادیه اروپا به نگرش مبتنی بر واقعیت های برنامه صلح آمیز اتمی ایران

سید محمد علی حسینی در واکنش به بیانیه شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا، آن اتحادیه را به نگرش مستقل، معقول و مبتنی بر واقعیت های برنامه صلح آمیز اتمی کشورمان فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ساز و کارها و ضرورت جستجوی راه حلهای سازنده تصریح کرد : نگرش های اجبارآمیز و تحمیلی که سلب کننده حقوق ملت ایران در چارچوب ماده 4 معاهده منع گسترش بوده، راه حل معقولی نیست. به نظر جمهوری اسلامی ایران، مذاکره به دور از فشار و پیش شرط مبتنی بر معیارهای عادلانه می تواند راه گشا بوده و جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته از ساز وکارهای دیپلماتیک و به خصوص گفتگو در فضای سازنده و سودمند ، استقبال می کند.

وی گفت : اینکه اتحادیه اروپا قطعنامه غیر حقوقی و غیر عادلانه 1737 را مبنای برخی تصمیم گیری های غیر منطقی خود قرار می دهد، مایه تاسف است .

سید محمد علی حسینی با اشاره به سیاست تبعیض آمیز اتحادیه اروپا در قبال برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان خاطرنشان کرد: ما تعجب می کنیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شرایطی که در برنامه های توسعه پایدار خویش، سهم بیشتری از برخورداری نیروگاه های اتمی را برای پیشرفت و توسعه خویش درخواست می کنند از جمهوری اسلامی ایران می خواهند، پیشرفت های بومی اندیشمندان و جوانان ایرانی که در خدمت توسعه پایدار و پیشرفت و رفاه ایرانیان قرار دارد را نادیده گیرند .

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود : جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اروپا توصیه می کند به راهها و شیوه هایی بیندیشند که به مرتفع ساختن نگرانیها و سوء تفاهم ها انجامیده و موجب تقویت حقوق و وظایف مندرج در مقررات و پادمانهای آژانس بین المللی انرژی هسته ای شده و حقوق ملت ایران را نیز سلب ننماید.

حسینی با اشاره به سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا و نتایج ملموس و عینی رویکردهای غلط آن در بحران های عراق و خاورمیانه ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا با اتخاذ راهبرد مبتنی بر عدالت و انصاف از رفتارهای چالش آمیز قدرتهای فزون طلب فاصله گرفته و در تنظیم مناسبات خویش با کشورها ، رویه احترام و منافع متقابل را مبنای اصلی تعاملات خویش قرار دهد و منافع حیاتی خویش را در منطقه با خط مشی های چالش برانگیز آمریکا مرتبط نسازد.

کد مطلب 439005

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