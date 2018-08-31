به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی هاشمی نژاد در خطبههای نماز جمعه عسلویه پس از دعوت به رعایت تقوای الهی در سخنانی به صفات مومنین اشاره کرد و گفت: از دیدگاه پیامبر مومن بودن تنها به نماز خواندن و روزه گرفتن وحج رفتن و ذکر و دعا نیست؛ یکی از مهمترین خصیصه مومن آن است که جان و مال مردم از دست او در امان باشد و امنیت و آرامش برای مردم از ناحیه او باشد یعنی مردم کنار شخص مومن احساس امنیت کنند.
وی همچنین با ذکر سخن امام صادق (ع) افزود: امام فرمودند مومن از پارههای آهن مستحکمتر است. آهن در آتش قابل تغییر است اما مومن اهل تزلزل نیست و ایمانش مقطعی نیست، مومن باید درعرصه عمل ایمان را از دست ندهد.
امام جمعه عسلویه به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت اشاره کرد و ادامه داد: ما در اداره اقتصاد بنبستی نداریم؛ مبارزه با مفسد و بستن منافذ فساد نیاز به چشمان باز دارد.
وی خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب بر چشمان باز تکیه دارند و این نیاز به هوشمندی دستگاههای دولتی دارد. مسئولان باید اجازه ندهند منافذ فساد باز باشد. به فرموده رهبری، در قضیه ارز توجیهاتی کردند اما بی توجهی و غفلت مدیریتی رخ داده است. کمبود و گرانی کالاها دربرخی مقاطع تصنعی و نوعی خرابکاری است. برخی بیخبران که آلوده به دنیا پرستی هستند این کارها را میکنند.
هاشمینژاد بیان کرد: از دستگاههای امنیتی و قضایی میخواهیم با مفسدان و محتکران برخورد کنند. مر قانون درباره آنها اجرا شود. آقا زاده و غیر آقازاده و سفارششده نداریم. حکم درباره آنها صادر شود و به مرحله عمل برسد. حکم چند ماه معلق نشود. اینها برای کشور خسارتآور و زیانبار است. دولت وارد شود محتکرین را شناسایی و با آنها برخورد شود تا عبرتی برای دیگران باشد.
امام جمعه عسلویه با گرامیداشت ۱۲ شهریور روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس گفت: این پیر استعمار اگر فرصت کند الان هم دسیسه میکند. شهید رئیس علی دلواری اعتقاد عمیقی به دین داشت و تبعیت از روحانیت آگاه و مبارز مهمترین ویژگی او بود.
وی به سالروز شهادت شهید قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی نیز اشاره کرد و سالروز رحلت محدث بزرگ شیخ عباس قمی را گرامی داشت و افزود مفاتیح الجنان اثر ارزشمند ایشان است که کار بزرگی درجمع آوری آن کشیدند.
امام جمعه عسلویه با اشاره به برنامههای هفته دولت در شهرستان گفت: هفته دولت سپری شد و استاندار بوشهر در شهرستان عسلویه حضور پیدا کردند که از حضورشان تشکر می کنم. چندین طرح درشهرستان افتتاح کردند و از ابتدا تا انتها در برنامهها حضور داشتند.
وی افزود: وزیر ورزش وجوانان در هفته دولت به شهرستان سفر کردند و خانه جوان و چند طرح ورزشی افتتاح کردند و با جوانان چهار شهرستان دیدار کردند و مطالب خوبی توسط جوانان مطرح شد.
هاشمینژاد از عدم شرکت برخی مسئولان دربرنامه های گرامیداشت هفته دولت و دهه ولایت و عید غدیر گلایه کرد و اظهار داشت: حضور مسئولان کمرنگ بود. من در روز تکریم کارمندان عرض کردم که شاخصههای ایمان و انقلابی بودن و مردمداری باید در انتخاب کارمند ومدیر نمونه لحاظ شود.
وی اضافه کرد: مسئولی که به مبانی و موازین دینی پایبند نباشد و منتظر باشد که فرماندار یا امام جمعه به او تاکید کنند در فلان جلسه شرکت کند این کرسی و میز مال او نیست باید با این افراد برخورد شود و نمرات منفی بگیرند.
