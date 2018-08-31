۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۴۳

امام جمعه عسلویه:

انقلابی بودن و مردم‌داری در انتخاب کارمند و مدیر نمونه لحاظ شود

بوشهر - امام جمعه عسلویه گفت: انقلابی بودن و مردم‌داری باید در انتخاب کارمند ومدیر نمونه لحاظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه پس از دعوت به رعایت تقوای الهی در سخنانی به صفات مومنین اشاره کرد و گفت: از دیدگاه پیامبر مومن بودن تنها به نماز خواندن و روزه گرفتن وحج رفتن و ذکر و دعا نیست؛ یکی از مهمترین خصیصه مومن آن است که جان و مال مردم از دست او در امان باشد و امنیت و آرامش برای مردم از ناحیه او باشد یعنی مردم کنار شخص مومن احساس امنیت کنند.

وی همچنین با ذکر سخن امام صادق (ع) افزود: امام فرمودند مومن از پاره‌های آهن مستحکم‌تر است. آهن در آتش قابل تغییر است اما مومن اهل تزلزل نیست و ایمانش مقطعی نیست، مومن باید درعرصه عمل ایمان را از دست ندهد.

امام جمعه عسلویه به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت اشاره کرد و ادامه داد: ما در اداره اقتصاد بن‌بستی نداریم؛ مبارزه با مفسد و بستن منافذ فساد نیاز به چشمان باز دارد.

وی خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب بر چشمان باز تکیه دارند و این نیاز به هوشمندی دستگاه‌های دولتی دارد. مسئولان باید اجازه ندهند منافذ فساد باز باشد. به فرموده رهبری، در قضیه ارز توجیهاتی کردند اما بی توجهی و غفلت مدیریتی رخ داده است. کمبود و گرانی کالاها دربرخی مقاطع تصنعی و نوعی خرابکاری است. برخی بی‌خبران که آلوده به دنیا پرستی هستند این کارها را می‌کنند.

هاشمی‌نژاد بیان کرد: از دستگاه‌های امنیتی و قضایی می‌خواهیم با مفسدان و محتکران برخورد کنند. مر قانون درباره آنها اجرا شود. آقا زاده و غیر آقازاده و سفارش‌شده نداریم. حکم درباره آنها صادر شود و به مرحله عمل برسد. حکم چند ماه معلق نشود. اینها برای کشور خسارت‌آور و زیان‌بار است. دولت وارد شود محتکرین را شناسایی و با آنها برخورد شود تا عبرتی برای دیگران باشد.

امام جمعه عسلویه با گرامیداشت ۱۲ شهریور روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس گفت: این پیر استعمار اگر فرصت کند الان هم دسیسه می‌کند. شهید رئیس علی دلواری اعتقاد عمیقی به دین داشت و تبعیت از روحانیت آگاه و مبارز مهمترین ویژگی او بود.

وی به سالروز شهادت شهید قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی نیز اشاره کرد و سالروز رحلت محدث بزرگ شیخ عباس قمی را گرامی داشت و افزود مفاتیح الجنان اثر ارزشمند ایشان است که کار بزرگی درجمع آوری آن کشیدند.

امام جمعه عسلویه با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در شهرستان گفت: هفته دولت سپری شد و استاندار بوشهر در شهرستان عسلویه حضور پیدا کردند که از حضورشان تشکر می کنم. چندین طرح درشهرستان افتتاح کردند و از ابتدا تا انتها در برنامه‌ها حضور داشتند.

وی افزود: وزیر ورزش وجوانان در هفته دولت به شهرستان سفر کردند و خانه جوان و چند طرح ورزشی افتتاح کردند و با جوانان چهار شهرستان دیدار کردند و مطالب خوبی توسط جوانان مطرح شد.

هاشمی‌نژاد از عدم شرکت برخی مسئولان دربرنامه های گرامیداشت هفته دولت و دهه ولایت و عید غدیر گلایه کرد و اظهار داشت: حضور مسئولان کمرنگ بود. من در روز تکریم کارمندان عرض کردم که شاخصه‌های ایمان و انقلابی بودن و مردم‌داری باید در انتخاب کارمند ومدیر نمونه لحاظ شود.

وی اضافه کرد: مسئولی که به مبانی و موازین دینی پایبند نباشد و منتظر باشد که فرماندار یا امام جمعه به او تاکید کنند در فلان جلسه شرکت کند این کرسی و میز مال او نیست باید با این افراد برخورد شود و نمرات منفی بگیرند.

