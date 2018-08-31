به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه های این هفته نماز جمعه الشتر با اشاره به اینکه اگر مسئله غدیر به فراموشی سپرده نمی شد دنیای اسلام به بی ثباتی نمی رسید، اظهار داشت: اگر غدیر فراموش نمی شد امروز در دنیا شاهد نامهربانی و ناسپاسی نبودیم؛ حوادث تلخ بعد از رحلت پیامبر به واسطه اشخاصی رخ داد که به موقع تشخیص ندادند و بصیرت به خرج ندادند.

وی با بیان اینکه امروز خیلی از اتفاقات به نام دنیای اسلام رخ می دهد و حاکمان مسلمان کشی راه انداخته اند، تصریح کرد: برخی به واسطه این جنگ ها هم فروش ادوات جنگی را دارند و هم اقتصاد کشورشان را به واسطه جنگ و فروش تجهیزات جنگی رونق می دهند، در مقابل از اسلام چهره ای خشن و بی منطق ارائه می کنند.

امام جمعه الشتر با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران ظهور کرد تا به سمت آرمان‌های غدیر به پیش برویم، افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدافع غدیر و پیام رسان غدیر برای انسان های پاک سرشت تبلیغ می‌کند، نظام جمهوری اسلامی پشت ولایت است.

حجت الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه روسای قوا و بخش‌های مختلف باید پشتیبان هم و کمک حال یکدیگر باشند، گفت: همه با هم باید به دولت کمک کنند؛ ساختار این نظام به گونه ای است که تحقق آرمان‌های نظام توسط قوای مجریه، مقننه و قضاییه قابل اجرا است.

وی ادامه داد: همه باید در وسط میدان باشند و دولت و دولتمردان را یاری کنند، به واسطه وحدت و همدلی است که به سمت آرمان‌های نظام گام برمی‌داریم.

امام جمعه الشتر در بخش دیگری از سخنان خود به روز خانواده اشاره کرد و گفت: رسیدگی به خانواده جلوی خیلی از معضلات اجتماعی را می گیرد، باید در راستای تکریم و تعالی خانواده برنامه‌ ریزی شود.