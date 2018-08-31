به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی رهبر در خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان با بیان اینکه نحوه برخورد مسئولان با حقوقهای نجومی و اختلاسها قابل قبول نبوده است، اظهار داشت: مفسدان اقتصادی باید متناسب با کار خود مجازات شوند و انتظار مردم برخورد جدی با افرادی است که مصداق مفسد فی الارض در زمینههای اقتصادی هستند.
وی با بیان این مثال که چگونه فردی ۳۲ ساله بیش از پنجاه میلیارد تومان سکه خریده و هیچ برخورد بازدارندهای در این ارتباط انجام نشده است، بیان داشت: این نوع نابسامانیها تنها به ضرر نظام اسلامی است و مسئولان باید در رفع آنها با جدیت و دقت اقدام کنند.
عاملان اختلال در فعالیتهای اقتصادی مطابق با آموزههای دین مجازات شوند
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه عاملان اختلال در فعالیتهای اقتصادی کشور باید مطابق با آموزههای دینی به شکل جدی مورد مجازات قرار گیرند تا دل مردم نیز آرام شود، ابراز داشت: خواسته رهبر معظم انقلاب نیز این است که با بررسیهای دقیق و منطقی برخوردهای لازم و جدی با مجرمان اقتصادی انجام شود.
مسئولان کشور گوش شنوا داشته باشند
وی با تاکید بر اینکه مسئولان و دست اندرکاران امور مختلف در کشور باید گوش شنوا داشته و به درستی به رهنمودهای رهبری توجه کنند، تصریح کرد: مسئولان باید با دقت و صحت خواستههای ایشان را عملی کنند به نوعی که رهبر انقلاب مجبور به تکرار مداوم برخی موضوعات نشوند.
حجتالاسلام رهبر در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان با بیان اینکه دولت آمریکا مفسد فی الارض در جهان است و خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکند، ابراز داشت: دشمنان ما از انقلاب، نظام اسلامی و ملت ایران همواره هراس داشتهاند و به خوبی میدانند مردم ایران تا پای جان از ولایتفقیه و نظام اسلامی خود دفاع میکنند از این رو با روشهای مذبوحانه تبلیغاتی سعی در رسیدن به اهداف شوم خود را دارند.
برخی کشورهای غربی در فریبکاری و دشمنی دست کمی از آمریکا ندارند
وی با بیان اینکه برخی کشورهای غربی نیز در فریبکاری و دشمنی دست کمی از آمریکا ندارند، تاکید کرد: ملت ایران سالهای سال با مشکلاتی مانند جنگ، تحریمهای اقتصادی و غیره مبارزه کرده و خود با همیاری یکدیگر و بدون کمک اجنبی کشورمان را آباد کردیم و با بکارگیری همین همدلی در رفع مشکلات میتوانیم به افقهای بلندتری دست پیدا کنیم.
مسئولان شایسته ملت ایران خدمتگزاری کنند
امامجمعه موقت اصفهان با تاکید بر اینکه ملت ایران زیر بار ظلم و زورگویی نمیرود، گفت: مسئولان نیز باید شایسته این ملت شایسته احترام خدمتگزاری کرده و رضایت آنها را با رفع مشکلات و چالشهای اقتصادی به دست آورند.
وی با تاکید بر اینکه بنا بر فرمایش حضرت علی (ع) این توصیه را به مسئولان داریم که دیوارهای فاصله و موانع میان خود و مردم را بردارند، تصریح کرد: مسئولان باید این فرمایش امیرالمومنان را در اولویت فعالیتهای خود و ملاک عمل قرار دهند که باید حق مردم مستضعف از ظالمان گرفته شود.
پیش زمینههای لازم در راستای تسهیل ازدواج جوانان فراهم شود
حجتالاسلام رهبر با اشاره به مناسبتهای پیش رو به روز تکریم خانواده اشاره کرد و گفت: باید پیش زمینههای لازم در راستای تسهیل ازدواج جوانان توسط مسئولان و خانوادهها فراهم شود و در این راه خیران نیز باید کمکهای مالی و معنوی لازم را داشته باشند تا در راستای تحکیم بنیان خانوادگی در کشورمان در مسیر درستی حرکت کنیم.
وی به شهادت رئیس علی دلواری و روز مبارزه با استعمار اشاره و تاکید کرد: مبارزه با استعمار اجنبی از سالهای پیش از انقلاب توسط بزرگمردان ایرانی استمرار داشته است و پس از انقلاب نیز از اهدف مهم نظام اسلامی است که در این راه هرگز کوتاه نیامده و نخواهیم آمد.
مباهله حقانیت اسلام و رسول اکرم را به اثبات رسانید
امام جمعه موقت اصفهان با تبریک روز مباهله ابراز داشت: مباهله پیامبر با (ص) با مسیحیان نجران، در روز بیست وچهارم ذی الحجه سال دهم هجری اتفاق افتاد و حقانیت اسلام و رسول اکرم (س) را بار دیگر به اثبات رسانید.
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