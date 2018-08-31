مسئولان باید پاکدامن و دست پاک باشند/لزوم توجه به بانکداری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در خطبه های نماز جمعه ارومیه با بیان اینکه مدیران در جامعه اسلامی باید اقدام بر اساس عدالت طلبی و همراه با انصاف را سرلوحه امورات خود قرار دهند افزود: پاکدامنی در مسئولان باید نمونه باشد و مردم بر اساس همین پاکدامنی مدیران خود را بشناسند.

وی در ادامه با گلایه از احتکار کالاهای اساسی مردم توسط عده ای سودجو خاطرنشان کرد: امروز شاهد شکل گیری نهضت برخورد با احتکار در جامعه هستیم که این موضوع مورد تایید تمام مردم و مسئولان است.

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به مقوله بانکداری اسلامی و بدون ربا اظهارداشت: ر سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری اسلامی در مجلس تأیید شد و هدف از این موضوع دوری از ربا چراکه قرآن کریم نیز ربا را رد کرده است آنچنانکه قرآن ربا را به مثابه جنگ با خداوند و پیامبر اکرم (ص) نامیده است.

حجت الاسلام قریشی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید در کنار مردم و برای اصلاح شرایط مالی و زندگی آن‌ها فعالیت کنند نه اینکه با شرایط سخت موجب بدتر شدن اوضاع باشند افزود: مسئولان بانک ها دقت کنند تا مسائل مورد تایید دین مراعات شود و از بروز ربا در بانک ها جلوگیری کنند زیرا باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: بانک بنگاه اقتصادی نیست چرا که نام بانکداری اسلامی بر روی آن نهاده شده است و در تمامی امورات مالی انصاف مورد توجه قرار گیرد به نوعی که بانک‌ها افراد مقروض را تحت فشار قرار ندهد تا اموال خود را مفت به فروش بگذارند و در نهایت نباید سبب بدبختی مقروضان شوند.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه ارومیه گفت: اجتماع عظیم اربعین در دنیا نظیر ندارد و دشمنان دین و اهل بیت تلاش دارند هجمه هایی را علیه این اجتماع راه بیندازند و مانع این کار بزرگ شوند.

وی یادآور شد: سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر از مرقد مبارک امام حسین (ع) زیارت می‌کنند و رفته رفته بر این تعداد افزوده می‌شود که سبب نگرانی دشمنان دین مبین اسلام شده به گونه‌ای که در حال تحت شعاع قراردادن این موضوع هستند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با تاکید بر استقبال از مراسم پیاده روی اربعین حسینی گفت: مسلمانان جهان به‌ویژه ایران اسلامی باید آگاهی و بصیرت خود را بیش از پیش افزایش دهند تا بتوان وظیفه خود را در قبال دین و امام حسین (ع) به جای آورد.