بسته حمایت اجتماعی دو هفته دیگر ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در سفر یک روزه به استان قزوین ضمن بازدید از کارخانه سیمان آبیک و چند مرکز توانبخشی بهزیستی شامل مرکز مراقبنتی توانبخشی بیماران روانی مزمن مهر، خانه کوچک سایه مرکز نگهداری معلولین ذهنی خفیف یک مرکز مراقبت توانبخشی معلولان ذهنی بالای ۱۴ سال در شهر صنعتی البرز را نیز افتتاح کرد.

محسنی بند پی در پایان این سفر در جمع خبرنگاران حضور یافت و به سوالات آنها پاسخ گفت.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران در خصوص مهمترین برنامه های امسال وزارتخانه اظهارداشت: مهمترین برنامه هایی که داریم اشتغال شهری و روستایی است که در این راستا مجلس ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه اختصاص داده که ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی پیش بینی شده و توسط بانک های عامل توزیع می شود.

وی بیان کرد: طرحهایی که از نظر اقتصادی در روستاها دارای توجیه بوده تفاهم نامه هایشان به اتمام رسیده و اعتبارات را تامین خواهیم کرد تا این حرکت ارزشمند که با همکاری استانداران در حال اجراست به تحقق اشتغال جدید منجر شود.

محسنی بندی پی اضافه کرد: طرح های اشتغالزا و تولید آفرین را به مرحله اجرا درخواهیم آورد و در مرحله دوم اشتغالزایی با اجرای طرح کارورزی در بنگاههای اقتصادی در اولویت است

محسنی بندپی بیان کرد: جوانان تحصیل کرده که از ظرفیت بالایی برخوردارند در اجرای این طرح می توانند از شرایط ایجاد شده استفاده کرده و مشغول کار شوند و در این راستا هم تقاضا در بنگاههای اقتصادی وجود دارد که از نیروهای تحصیل کرده استفاده کنند و هم تقاضا در نیروهای کار هست تا در واحدهای تولیدی و صنعتی مشغول فعالیت شوند.

وی اظهارداشت: حق مسئولیت مدنی را ماهانه ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می کنیم و اگر کارورزی در واحدی مشغول کار شود تا دو سال بیمه کارفرمایی را تقبل کرده ایم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص طرح تکاپو اضافه کرد: طرح تکاپو از دیگر طرحهای وزارت خانه است که توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار را موجب می شود و این کار در حال اجراست و در رشته هایی که مزیت نسبی دارد در کل کشور در موض آی تی، سلامت، صنایع دستی اقدامات خوبی شده تا همه این رشته ها از یک حمایت تسهیلاتی برخوردار شوند.

محسنی بندپی تصریح کرد: رفع موانع کسب و کار در بنگاههای اقتصادی از دیگر برنامه های ما در سال جاری است و نظارتی که معاونت اشتغال کارافرینی وزارتخانه و استانداران پیگیری می شود بدنبال ایجاد شرایطی است تا دسترسی نمایندگان مجلس به سایت کارافرینی هم آسان شود تا نظارت بهتری صورت گیرد تا ۹۵۰ هزار شغل تعهد شده دولت محقق شود.

افزایش مستمری مددجویان

وی بیان کرد: یکی از اقدامات خوب دولت و مجلس که از سال ۹۶ آغاز شده افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بود که سه تا ۵ برابر افزایش داشتیم.

محسنی بندپی اضافه کرد: قبلا به هر نفر ۵۳ هزار تومان و خانواده های ۵ نفره مبلغ ۱۰۰ هزار تومان مستمری پرداخت می شد که این میزان برای تک نفره به ۱۴۵ هزار تومان و خانواده های ۵ نفره به به ۴۶۵ هزار تومان رسیده که ۵ برابر شده است.

وی اضافه کرد: در بودجه امسال هم افزایش ۱۴ درصدی مستمری افراد تحت پوشش بهزیستیذ و کمیته امداد پیش بیی شده است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: برای کاهش فقر مطلق و برقراری عدالت اجتماعی مقرر شد ۷۵۰ هزار خانواری که تحت پوشش نبودند و درآمد انها کمتر از مستمری بود که ما پرداخت می کردیم به مرور تحت پوشش قرار گیرند.

وی بیان کرد: در استان قزوین از مهرماه همه پشت نوبتی های بهزیستی را تحت پوشش قرار می دهیم و آنها به صفر می رسانیم.

بسته حمایت اجتماعی از دوهفته دیگر ابلاغ می شود

سرپرست وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص ابلاغ بسته حمایتی بیان کرد: دولت به معیشت کل جامعه توجه دارد تا فشار تحریمها که توسط دشمنان اعمال شده به حداقل برسد لذا در این راستا دو برنامه حمایتی داریم یکی برای احاد جامعه و تامین کالاهای اساسی به قیمت دولتی و ارز ۴۲۰۰ تومان و یکی هم حمایت اجتماعی برای ۵ دهکی که اقشار کم درامد و حداقل حقوق بگیرهستند.

محسنی بندپی تصریح کرد: این دو گروه مورد حمایت اجتماعی قرار می گیرند و کارشناسی آن توسط سازمان برنامه و بودجه، معاونت وزارت تعاون و بانک مرکزی و وزارت صنعت و جهاد کشاورزی انجام شده ودو هفته دیگر نهایی و ابلاغ خواهد شد.

۲۰۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال معلولان

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر خصوص اشتغال معلولان اظهارداشت: مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان مجلس کمک کرده که ۶۰۰ میلیارد تومان در اختیار بهزیستی و ۱۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد قرار گرفته که در سال گذشته ۵۷ هزار شغل در سازمان بهزیستی و۱۵۰ هزار نفر در کمیته امداد اشتغال ایجاد شد و امسال هم این تعداد محقق می شود.

محسنی بند پی بیان کرد: اشتغال مشکلات خاص خود را دارد اما یکی از الزامات سیاست کلان اقتصادی کشور و تاکید رهبری بر اقتصاد مقاومتی و نیز تاکید ریاست جمهور توجه به ظرفیتهای درون کشور است.

وی بیان کرد: کارخانه سیمان آبیک که امروز از آن بازدید کردیم یکی از نمونه هایی است که ظرفیت صادراتی بالایی دارد و باید از همه ظرفیت کارخانه استفاده کنیم و راه برون رفت از تحریم ظالمانه تکیه بر نیروهای انسانی و جوانان شایسته کشور و حمایت از تولاید کالای ایرانی است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: رفع موانع کسب و کار و حمایت از بنگاههای دارای چالش با جدیت دنبال می شود و امیدواریم با همدلی، وفاق بین سه قوه از این مرحله براحتی عبور کنیم.