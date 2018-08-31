پروژه های گلستان با۴۲۰میلیارد ریال اعتبار در هفته دولت افتتاح شد

علیرضا عرب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با افتتاح طرح ضربتی و جهادی شهرداری و شورای شهر گلستان در هفته دولت، افزایش سرانه ها قابل مشاهده است و ۴۲۰ میلیارد ریال اعتبار از منبع داخلی و استانی در یک سال اخیر برای این پروژه‌های خدماتی، فرهنگی، ورزشی، ترافیکی و ... هزینه شده است.

وی افزود: سعی ما در مجموعه شهرداری بر این بوده تا حقوق شهروندی در بعد اجتماعی و سایر ابعاد تحت حوزه شهرداری را در حد توان که وظیفه ما بوده به انجام برسانیم و به لحاظ وسعت محدوده خدمات و تنوع کاری شهرداری قطعاً یاری و مساعدت شهروندان به عنوان یکی از بازوهای اجرایی شهرداری، باعث ایجاد انگیزه بیشتر و مضاعف شدن تلاش ها برای خدمتگزاری خواهد بود.

عرب در ادامه با بیان اینکه شهروندان حق بهره مندی از بالاترین و بهترین امکانات و خدمات رفاهی و شهری را دارند گفت: مسئولان باید همواره در راستای ایجاد، توسعه و تثبیت بسترهای رفاه عمومی شهروندان حرکت کنند، شهرداری گلستان نیز در جهت تحقق این رویکرد با هدف ارتقاء رفاه شهروندان و دسترسی آسان به فضاهای مختلف و ایجاد نشاط و شادابی بین خانواده ها با افتتاح تقاطع غیر همسطح امام رضا علیه السلام، مجموعه ورزشی و استخر المپیک قلعه میر، پارک مادر، ایستگاه آتش نشانی شماره ۵، جاده ارتباطی امام رضا (ع) قلعه میر، پایانه ایستگاه تاکسی در سه راهی آدران و... تحولی نو در شهر ایجاد کرد.

شهردار گلستان خدمتگزاری در عرصه ورزش را بزرگ‌ترین افتخار خود دانست و اظهار داشت: با افتتاح مجموعه ورزشی و استخر المپیک و توکل بر خداوند متعال و استفاده از نقاط قوت و تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود و البته با اعتماد و حمایت و همکاری‌های مستمر مردم ولایت‌مدار در زمینه نهضت خدمات‌رسانی، گام‌های موثری در هفته دولت برداشته شد.

عرب گفت: در راستای خدمت به همشهریان عزیز پروژه های عمرانی دیگری در سطح شهر به صورت شبانه روزی در حال پیگیری و اجرا است و امیدواریم طبق زمان بندی تعیین شده به اتمام رسیده و شاهد شکوفائی و رونق هر چه بیشتر شهر گلستان باشیم.