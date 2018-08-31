علمای شیعه مرزبانان دین و شریعت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن حیدری ظهر امروز در آئین عمامه‌گذاری تعدادی از طلاب حوزه علمیه بندر ماهشهر اظهار کرد: برگزاری مراسم عمامه‌گذاری در ایام عید غدیر از این واقعیت نشأت می‌گیرد که پیامبر اکرم (ص) در روز غدیر علاوه بر تعیین امیرالمؤمنین (ع) به ولایت و خلافت پس از خود، عمامه‌گذاری را نیز انجام دادند.

وی افزود: شیعیان و حوزه‌های شیعه به تأسی از پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) آئین عمامه‌گذاری طلاب را در ایام عید غدیر خم برگزار می‌کنند. عید غدیری که از اعیاد فطر و قربان و جمعه بالاتر و عیدالله الاکبر و بزرگ‌ترین عید امت اسلام است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: اینگونه اعیاد به فروع دین مربوط هستند اما عید غدیر به ولایت مربوط است و ولایت از اصول دین و از ریشه‌های دین است. همانگونه که بدون توحید و نبوت، دین و شریعت معنا ندارد، بدون امامت و ولایت هم دین و شریعت بی‌معنا است.

امام جمعه موقت اهواز ادامه داد: اعمال عباد و بندگان به برکت ولایت مورد پذیرش حق قرار می‌گیرد و روحانیت رسالتی جز دفاع از دین و شریعت و دفاع از مردم در مقابل جریانات شیطانی که می‌خواهند آنها را از دین و شریعت و ایمان و معنویت جدا کنند، ندارد.

آیت‌الله حیدری عنوان کرد: علمای شیعه ما مرزبانانی هستند که در مرزهایی دفاع می‌کنند که شیاطین و سربازان آنها برای ربودن گوهر دین و ایمان مردم تلاش می‌کنند و علمای شیعه آنجا ایستاده‌اند و با روشنگری و هدایتگری مردم را با حقایق آشنا کرده و آنها را مورد حفاظت قرار می‌دهند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: بنابراین حوزه‌های علمیه پادگان‌هایی است برای تربیت اینگونه مرزبانان. همه افتخار حوزه‌های علمیه خدمت‌گزاری به مردم و امام زمان (عج) است. خداوند را شاکریم که به برکت انقلاب اسلامی، خون شهیدان، هدایت‌گری‌های امام امت مقام معظم رهبری و مراجع تقلید، ایران اسلامی از حوزه‌های علمیه مستحکم و بالنده برخوردار است.

وی در پایان اضافه کرد: از جمله این حوزه‌های علمیه، حوزه علمیه خوزستان و به ویژه حوزه علمیه بندر ماهشهر است که سوابق درخشانی دارد و تاکنون صدها طلبه و معمم را تربیت کرده و تحویل جامعه داده است.