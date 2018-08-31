به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: چنانچه افراد با هوا و هوس در پست های سیاسی قرار گیرند دچار گناه شده و دارایی جامعه را فساد می کشانند که در منظر قرآن این نوع حکومت نظام شاهنشاهی است.

وی با اشاره به اینکه قوه مقننه از چهار طریق بر دستگاه های اجرایی نظارت دارد، افزود: تذکر، تحقیق و تفحص، استیضاح و سوال این چهار روش هستند.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی به جلسه اخیر سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: سوال از رئیس جمهور در خصوص محورهای مهم کشور بیانگر اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه کرمان گفت: سوالات همراه با منطق و فارغ از نگاه سیاسی و مبتنی بر واقعیت های درون کشور مطرح شد که این مساله جای تقدیر دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به استیضاح دو نفر از وزرا این نکته را یادآوری کرد که استیضاح حق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.

وی گفت: زمانی که یک تیم به درستی عمل نمی کند باید عوض شود.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی همچنین به اقدامات اخیر در خصوص مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی کشور اشاره و تصریح کرد: باید با رانت خواری و مفاسد اقتصادی با قاطعیت برخورد شود.