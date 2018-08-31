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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۵۸

نجات جان مادر باردار توسط اورژانس هوایی چهارمحال و بختیاری

نجات جان مادر باردار توسط اورژانس هوایی چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری از نجات جان مادر باردار توسط اورژانس هوایی چهارمحال و بختیاری خبر داد.

سید علی درخشان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نجات جان مادر باردار توسط اورژانس هوایی چهارمحال و بختیاری، گفت: به یک مادر باردار ساکن روستای لیمه از مناطق صعب العبور شهرستان اردل توسط بالگرد اورژانس هوایی استان امداد رسانی شد.

وی بیان کرد: نوزاد این مادر باردار در هنگام انتقال به بالگرد به کمک تکنسین های فوریتهای پزشکی در خود روستا متولد شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مادر و نوزاد متولد شده توسط بالگرد به بیمارستان هاجر(س) شهرکرد انتقال یافتند و در حال حاضر در سلامت کامل هستند.

کد مطلب 4390085

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