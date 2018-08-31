سید علی درخشان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نجات جان مادر باردار توسط اورژانس هوایی چهارمحال و بختیاری، گفت: به یک مادر باردار ساکن روستای لیمه از مناطق صعب العبور شهرستان اردل توسط بالگرد اورژانس هوایی استان امداد رسانی شد.

وی بیان کرد: نوزاد این مادر باردار در هنگام انتقال به بالگرد به کمک تکنسین های فوریتهای پزشکی در خود روستا متولد شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مادر و نوزاد متولد شده توسط بالگرد به بیمارستان هاجر(س) شهرکرد انتقال یافتند و در حال حاضر در سلامت کامل هستند.