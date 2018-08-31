جوانان از تشکیل خانواده ترس نداشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلاملی نعیمآبادی در خطبههای این هفته بندرعباس بیان داشت 12 شهریورماه سالروز مبارزه با استعمار انگلیس یادآور رشادتهای مردم ایران اسلامی در حفظ تمامیتارضی این مرز و بوم است.
آیت الله نعیم آبادی عنوان کرد: انگلستان به عنوان شیطان بزرگ، هندوستان را چپاول کرده بود، مسلمانان نباید به هیچ مستکبر دیگری اجازه حاکمیت بر جهان را دهند.
امام جمعه بندرعباس با اشاره به نقش آگاهی و بصیرت در نابودی دشمنان تصریحکرد: درصورتی که مرد، دشمن را به خوبی بشناسند و به نقشههای شوم و توطئههای ننگین آنان آگاه باشند، هیچ استکباری شکل نمیگیرد.
آیتالله نعیمآبادی با بیان اینکه دین مبین اسلام برای تشکیل بنیان خانواده، محکمترین دلایل را بیان کرده است بیان داشت: با توجه به آموزههای اسلام در خصوص تشکیل خانواده، جوانان از تشکیل این بنیان مقدس واهمه نداشته باشند.
وی با اشاره به روز بازنشستگان افزود: این قشر از جامعه، در زمان خدمت خود، انچه در توان داشتند ارائه دادند، اکنون زمان آن فرا رسیده تا آنچه در توان است برای آنان هزینه کرد.
نعیمآبادی خاطرنشان کرد: دشمن در جهت القای ناکارآمدی نظام میکوشد، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، نظام مقدس اقدامات خوبی به مردم و کشور ارائه داده است درحالی که تهران در دوران طاغوت، از کوچکترین امکانات مثل آب لولهکشی محروم بود.
امام جمعه بندرعباس با گرامیداشت روز پدافند هوایی گفت: پدافند هوایی تمام تلاش خود را در دوران دفاع مقدس برای حفظ کیان ایران اسلامی بکار برد، اکنون، تمام کشور ایران پدافند هوایی است و هیچکس جرأت حمله به این کشور مقتدر را ندارد.
نظر شما