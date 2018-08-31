تالار گلشن بجنورد میزبان اختتامیه سیزدهمین جشنواره تئاتر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم امشب ۹ شهریورماه جاری، ساعت ۲۰ و در محل تالار گلشن بجنورد برگزار می شود.

گفتنی است، نمایش های «جاده ی کناره» به کارگردانی محمد حسن زاده از خراسان رضوی، «سال گذشته در حرم» به کارگردانی مسعود احمدی از فارس، «سنگ بست» به کارگردانی رضا خدادادبیگی از سیستان و بلوچستان، «آلاء» به کارگردانی محمدرضا شاه مردی از قم، «روزهای گل سرخ» به کارگردانی بهاره کریم زاده از تهران، «گاهی در دوزخ، گاهی در بهشت» به کارگردانی مرتضی جلالی از قم، «ماه برترک اسب پیر» به کارگردانی غریب منوچهری از اردبیل و «پلاک ۸» به کارگردانی سعید آقایی خراسان شمالی از جمله هشت نمایشی بودند که به سیزدهمین جشنواره تئاتر رضوی راه یافتند.

سیزدهین جشنواره تئاتر رضوی ۷ لغایت ۹ شهریورماه جاری به میزبانی خراسان شمالی در حال برگزاری است که سعید اسدی، فرهاد قائمیان و فریبا متخصص، داوری نهایی این دوره از جشنواره را برعهده دارند.