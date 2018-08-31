منصوری: از نتایج جودو راضی نیستم/ برخی تصمیمات پشت پرده است

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، محمد منصوری درباره نتایج این رشته در بازی های آسیایی که تنها با یک مدال نقره و یک مدال برنز همراه بود، گفت: عملکرد ورزشکاران را شاهد بودید. شخصا راضی نبودم. می شد که مدال مولایی خوشرنگ تر باشد. علیرضا خجسته شاید برای وزن کم کردن قدری مشکل داشت. جواد محجوب می توانست فینالیست باشد اما شاید قدری امروز حریف را دست کم گرفت. متاسفانه کاری که باید انجام می داد را انجام نداد. ما با چهار ورزشکار، دو مدال گرفتیم و به کار خود پایان دادیم.

وی افزود: نسبت به گذشته ما عملکرد بهتری داشتیم. نسبت به اینجئون که پنج بازیکن داشتیم اینجا بهتر بودیم. اما از نظر من به نسبت تلاشی که داشتیم و کارهایی که توسط کادر فنی، ورزشکاران و فدراسیون انجام شد، نتوانستیم آنچه را که باید، شاهد باشیم.

سرمربی تیم ملی جودو خاطرنشان کرد: همه اتفاق ها در جریان مسابقه نمی افتد. گاهی تصمیم گیری ها پشت پرده است. متاسفانه مسئول کمیسیون داوری جودو عربستانی است با وجود این که این کشور اصلا محلی از اعراب در جودو ندارد. دیروز و امروز ذهن جواد محجوب را بهم ریختند. شاید جامعه جودو دلگیر باشند که جواد نتوانست مدال بگیرد. من به نوبه خودم عذرخواهی می کنم