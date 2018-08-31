حرکت جهادی باید در همه ابعاد اقتصادی و فرهنگی کشور مشاهده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبههای نمازجمعه یزد با اشاره به پرسش نمایندگان از رئیس جمهور در مجلس اظهار داشت: این اقدام بسیار شایسته و از نشانه های حکومت مردم سالاری دینی بود.
وی بیان کرد: در هیچ کشوری به این شکل عمل نمیشود که رئیس جمهور به سئوالها پاسخ دهد و مجلس شورای اسلامی نیز با احترام کامل این کار را انجام داد.
امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: زمانی که ایمان در کارهای انسانها قرار گیرد، بدون شک به سمت دشمن نمیرود، گرانفروشی نمیکند، به فکر مردم است و به فکر احتکار نمیافتد زیرا میداند که این اقدامات مردم را با مشکلات جدی مواجه میکند.
ناصری با تاکید بر لزوم مدیریت جهادی در این برهه حساس در کشور عنوان کرد: حرکت جهادی و انقلابی در همه جهات باید در کشور مشاهده شود و رئیس جمهور میتواند به وزرای خود دستور دهند تا در جهات مختلف در کشور جدی باشند و بدون تردید در این سالها در هر عرصهای که جدی عمل کردیم، پیشرفتهای چشمگیری داشتیم.
امام جمعه یزد افزود: باید در تحریمها از مردم کمک گرفت زیرا لازم است نوآوری و جهاد از سوی مردم وجود داشته باشد تا بتوانیم از شرایط سخت فعلی عبور کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه دین و اخلاق باید در جامعه تقویت شود، تصریح کرد: اگر دینمداری و اخلاقمداری در بین مردم و مسئولان وجود داشته باشد، بسیاری از اتفاقاتی که امروز شاهد آن هستیم از جمله احتکار، گران فروشی، اخلال در سیستم اقتصادی کشور و ... اتفاق نمی افتاد.
ناصری خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلاتی که امروز گریبان جامعه را گرفته و مردم را در رنج قرار داده، به خاطر کمرنگ شدن اخلاق، عقاید و باورهای دینی است.
امام جمعه یزد تاکید کرد: شیعه واقعی راه معصومین (ع) را ادامه می دهد و بدون شک ایستادگی و پایداری در مسیر حق و مبارزه با ظلم و ستم، سیره ائمه اطهار (ع) است.
