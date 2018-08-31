به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، رقابت های جودوی هجدهمین دوره بازی های آسیایی، عصر امروز (جمعه) به پایان رسید. در این رقابت ها تیم چهار نفره مردان ایران با مدال نقره سعید ملایی و برنز محمد محمدی بریمانلو به کار خود پایان داد. علیرضا خجسته و جواد محجوبدیگر نفرات تیم کشورمان بودند که از رسیدن به مدال بازماندند.

این دو مدال در حالی به دست آمد که تیم ملی جودوی ایران در دوره گذشته بازی های آسیایی که سال 2014 در اینچئون کره جنوبی برگزار شد به مدالی نرسیده بود.

محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو در خصوص عملکرد تیم ملی ایران در این دوره بازی های آسیایی گفت: از این نظر خوشحالم که فضای بی مدالی جودوی ایران در بازی های آسیایی به پایان رسید و جو عوض شد.

وی افزود: البته مدال ها می توانست بهتر و بیشتر باشد. جواد محجوب می توانست به مدال برنز دست پیدا کند و سعید ملایی نیز در آخرین ثانیه ها طلا را با نقره عوض کرد.

رئیس فدراسیون جودو تصریح کرد: مسابقات در سطح بالایی بود که توانستیم با بضاعت اندک، با چهار ورزشکار به 2 مدال دست یابیم. امیدوارم این نتیجه مورد قبول مردم و جامعه ورزش باشد.